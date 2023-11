Una vecina agradeció por las atenciones que recibió su sobrino en el Hospital Central

El joven, que presentaba un edema facial y otros síntomas preocupantes, ingresó por el sector de emergencias, donde fue atendido de inmediato por un equipo multidisciplinario que hizo posible que hoy esté en sala de internación con buena evolución y en permanente control.

La señora Julia Casal, vecina del barrio La Pilar, agradeció al Gobierno de Formosa, al sistema de salud público provincial y al Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” por las inmediatas atenciones que recibió su sobrino, el pasado domingo 12 de noviembre, cuando llegó al sector de guardia de emergencias.

Comentó, seguidamente, que Marcelo Osvaldo Casal presentaba síntomas “como de haber sido picado por algún insecto u otro bicho, se le formó un edema que le cerró los ojos y tenía otros síntomas que nos causaron gran preocupación. Lo trajimos al hospital, donde rápidamente lo atendió el médico de guardia y distintos especialistas: el cirujano general, el odontólogo buco maxilofacial, el infectólogo y otros profesionales”.

Indicó que, paralelamente, le fueron haciendo varios estudios, como laboratorios, radiografía, ecografía, tomografía, “inclusive otros de los pulmones, de la sangre, todo muy completo”.

Al cabo de las interconsultas y los resultados, el diagnóstico fue una celulitis facial. “Le dieron un tratamiento con antibióticos y hoy ya está mejor, en control y seguimiento hasta completar el esquema indicado”, comentó.

Respecto a eso, puso en valor “la atención multidisciplinaria e integral”, porque como en el caso de su sobrino “cuando un paciente llega aquí, lo ve todo un equipo de diferentes profesionales, es controlado por los enfermeros y se le hacen todos los estudios”.

Y aclaró que no solo hacía esa distinción en relación a su sobrino, “sino que digo esto, porque mientras lo acompañaba y lo sigo acompañando, vengo observando lo que hacen con los demás pacientes”.

Al tiempo, agregó que además de la capacidad médica y profesional, de la ciencia y la tecnología puesta al servicio de los pacientes “también es para recalcar la alta cuota de humanidad con la que tratan a todos, las 24 horas, continuamente”.

Por eso, consideró oportuno, agradecer la gestión de los directores que actualmente están al mando del hospital “un nosocomio que es de referencia para todos los habitantes de nuestra provincia, porque ya sea alguien del interior o de la Capital que tiene un problema de salud, lo primero que piensa es en recurrir al Hospital Central o es el primer lugar donde se lo deriva en caso de ser necesario”.

Seguidamente, agradeció por el sistema público de salud “con el que hoy en día contamos las formoseñas y los formoseños. Es algo que debemos valorar, que tenemos que contarlo porque es lo que tenemos y lo que vivimos. Y eso no es casual, es gracias a una política de salud pública provincial que permite que todo esto sea posible”, enfatizó.

“Nuestra provincia tiene un sistema de salud que realmente nos da respuestas. Posiblemente, faltan muchas cosas porque cada vez somos más los demandantes de las prestaciones y además, porque vemos muy seguido que los centros privados no pueden darle la solución necesaria a muchas de esas demandas, entonces la gente, aunque cuente con obra social, recurre a un efector público”, continuó.

Por otra parte, acerca de aquellos que permanentemente atacan al sistema sanitario de Formosa, sostuvo “los argentinos en general somos quejosos y los formoseños somos parte de eso. Seguramente, algunas veces con razón de ciertas cosas que pasan, de ciertas fallas, pero cuando uno vivencia esta realidad que me toca hoy a mí, que tengo el privilegio de poder contarlo, se detiene a repensar esas críticas y a valorar los avances, que es lo importante”.

Saludo a los colegas

Julia es hoy una enfermera retirada de la actividad y en vísperas del Día Nacional de la Enfermería que se conmemora, como cada año, el 21 de noviembre, quiso dejar un saludo muy especial a todos sus colegas y especialmente a los que se desempeñan en el “querido Hospital Central”.

“Realmente quiero felicitarlos, se lo merecen. Y en el nombre de ustedes a todo el equipo y a todo el personal que conforma la gran familia de este hospital. No pierdan nunca la humanidad que los caracteriza”, expresó con sentida emoción.