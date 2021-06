Uñac anunció ayuda económica de entre 15 mil y 22 mil pesos para sectores “críticos”

Compartir

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, lanzó un programa para proteger más de 15 mil empleos con una ayuda económica de entre 15 y 22 mil pesos por trabajador de los sectores “más castigados por la pandemia”.

La iniciativa, bautizada como programa Proteger Empleo, implicará más de 1.000 millones de pesos para “los sectores críticos considerados no esenciales, como actividades turísticas, actividades culturales, comercio minorista, gastronomía, transporte escolar, monotributistas y autónomos”, precisó el gobernador.

Desde la Casa de Gobierno, junto a los ministros de Hacienda y Finanzas, Marisa López; de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, y de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, Uñac detalló que “el beneficio se otorgará por 4 meses, es decir que se abonará a mes vencido en julio, agosto, septiembre y octubre de 2021”.

Con Proteger Empleo “se pretende alcanzar a más de 10.000 empleados en relación de dependencia, lo que impacta en alrededor de 1.200 empresas sanjuaninas y a más de 5.000 monotributistas y autónomos”, precisó el mandatario.

El plan Proteger Empleo implicará una asistencia de 15.000 pesos por cada trabajador para las actividades del comercio minorista y el turismo, aunque en el caso específico de la hotelería urbana y las agencias de viaje el monto del beneficio se elevará a 22.000 pesos.

Los monotributistas y autónomos que se desempeñen en gastronomía, servicios de turismo, transporte escolar, industrias culturales y comercios minoristas accederán, previa inscripción, a una asistencia de 15.000 pesos, siempre que no hayan accedido al Repro II como trabajador independiente.

Para acceder a la nueva iniciativa las empresas tendrán que acreditar que no accedieron a los beneficios del Repro II que otorgó el Ejecutivo nacional y deberán presentar las declaraciones juradas actualizadas de aportes y contribuciones de la seguridad social (formulario 931 de AFIP) de los períodos 03/21 y 04/21, indicó el Gobierno sanjuanino.

“San Juan implementa así una serie de acciones tendientes a cuidar los puestos de trabajo y a fortalecer el sistema económico de la provincia, ambos afectados como consecuencia de la pandemia Covid-19”, explicó Uñac.

“Buscamos que nadie se vea aún más afectado por la pandemia y que podamos transitar estos meses, que serán delicados”, señaló.

En esa línea, enfatizó que evaluó como “oportuno, ante este horizonte de tres meses” con “una curva creciente de contagios, sumadas a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional, destinar 1.000 millones de pesos para una ayuda económica para los sectores críticos, considerados los más castigados por la pandemia”.

