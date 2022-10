UNaF: Buryaile participó de una reunión por la insuficiencia presupuestaria de fondos para el 2023

Compartir

En el día de ayer, el salón de conferencias de la Universidad Nacional de Formosa fue el lugar elegido para explicar algunas cuestiones que hacen al presupuesto de la Universidad. El evento contó con la participación del diputado nacional Ricardo Buryaile.

Cabe recordar que el día jueves 13 de octubre, en horas de la tarde, se desarrolló una nueva sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa, donde fue aprobado un petitorio presentado por un grupo de consiliarios para convocar a los legisladores nacionales de la provincia e interiorizarlos sobre los insuficientes fondos para la UNaF que prevé el proyecto del presupuesto 2023 que comenzó a tratar el Congreso Nacional.

Tras las exposiciones de miembros de la Casa de altos estudios, fue Ricardo Buryaile quien se dirigió a los presentes e indicó que «en esta oportunidad no venía a hablar de política, sino que lo hacía desde su rol de representante del pueblo formoseño y aseguró que la Universidad estatal en el país es de excelencia y así siempre fue».

«La educación es lo único que nos puede llegar a igualar entre los que nacen con mayores posibilidades económicas y los que no, solo es esto lo que me motiva a estar acá», manifestó.

«Estoy convencido de que a la UNaF le faltan recursos y esto se puede ver, ya que, en el año 2021, que fue el último presupuesto que se aprobó, las universidades nacionales han recibido mucho más presupuesto, no así la nuestra porque esta es la que menor dinero recibió», indicó.

«En el presupuesto del año 2023, esta proyectado un 60 por ciento de inflación. Del 96 por ciento que estaban destinadas a las Universidades Nacionales bajamos al 93, es decir lo que eran 4 puntos para promoción, pasaron a 7, es menos dinero para las Universidades. Considero que esta disminución en el dinero para la UNaF es injusta», expresó.

En relación a la creación de la universidad provincial, el Legislador opinó «mientras sea en bien de los formoseños, voy a defenderlo porque me parece muy bien que haya alumnos en Formosa que puedan progresar».

«Nosotros no vamos a pedir que le saquen dinero al Instituto Universitario de Formosa, pero si le vamos a pedir que le den a la UNaF lo que le corresponde».

Emilio Grippaldi

Por su parte el Vicerrector de la Universidad, Emilio Grippaldi dialogó con la Comunidad de Medios TVO, aseveró que: «desde el saber científico categóricamente ha quedado demostrado que los números indican con suma claridad que hay una artera intención discriminatoria de deterioro a la Universidad Nacional de Formosa».

«Mientras han incrementado el presupuesto para otras Universidades, han deteriorado para la nuestra. Esto va en contra de nuestro querido pueblo formoseño, porque favor actuemos, resaltemos», solicitó.

Críticas a los candidatos

Señaló también que hay muchos políticos que se acercan en época de campaña a hablar con los estudiantes para conseguir un voto y la voluntad. «Cuando se los necesita queremos verlos también, hoy solamente lo hemos visto al diputado Ricardo Buryaile».

En relación al próximo paso a seguir, comentó que debería ser que en la Comisión de Presupuesto se incluya una planilla por más de 900 millones de pesos, dinero que permitirá la cobertura indispensable para sueldos de trabajadores docentes y no docentes, además de otros gastos que la Universidad tiene para el bien de los alumnos de la misma.

Autonomía

«La autonomía de la facultad esta en peligro desde el punto de vista de que le absolutismo estronista ya desde hace dos años esta intentando entrar por la ventana y deteriorar el Gobierno de la Universidad, el Presupuesto», cerró.

