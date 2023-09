UNaF: concluyeron ayer las Jornadas Académicas de Psicopedagogía

Organizadas por la dirección de la carrera de Psicopedagogía, que se dicta en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, este lunes 18 de septiembre, con diferentes ponencias en la Sala de Rectores, se realiza el cierre de las Jornadas Académicas de Psicopedagogía 2023.

Al respecto, el decano de la Facultad de Humanidades, Esp. José Luis Guillen, destacó: “Estas Jornadas constituyen un evento tradicional dentro de la universidad y ha tenido en los últimos años un viraje en cuanto a la modalidad de implementación, que es la del taller, es decir una actividad en la cual docentes y alumnos, participantes en las Jornadas, reflexionan en forma colectiva sobre el quehacer psicopedagógico, la tarea educativa y la formación de la persona”.

“Esto enriquece no solamente a la institución y a la carrera, sino también a los fines mismos de la educación y la psicopedagogía. Así que esto que además tiene un carácter colectivo, no solamente porque psicopedagogía es la carrera que tiene mayor cantidad de alumnos, sino porque la participación es masiva”, agregó.

“Nosotros estamos permanentemente halagados de que esto ocurra en nuestra facultad y que nuestros alumnos y docentes participen colectivamente en esto de producir conocimiento y reflexionar en conjunto”, resaltó.

Por su parte, la directora de la carrera de Psicopedagogía, Lic. Nelly Quiñónez, subrayó: “Es típico en la carrera de la FH hacer este tipo de Jornadas.

Este año, para darle un plus, hicimos jornadas previas a éstas en donde se trabajaron las investigaciones que se están realizando, también se invitó a graduados que participaron y lo diferente de esta actividad fue hacer una mirada hacia adentro de la carrera, por lo que todos los temas que son abordados en las diferentes jornadas van a ser retomados otra vez en la carrera, de manera que haya una retroalimentación”.

Indicó que “vamos a estar hoy hasta las 12 hs. en la Sala de Rectores con 4 ponencias y después de 14 a 19 hs. con 4 ponencias y nuestro brindis para festejar el Día del Psicopedagogo, que fue este 17 de septiembre”.

Dijo que el cierre será aproximadamente a las 18 hs. “en donde vamos a celebrar nuestro día; están invitados, puede venir toda la comunidad”.

