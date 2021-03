UNaF: Contundente apoyo a la reelección del Decano Guillen en la Facultad de Humanidades

Compartir

En una sesión especial convocada por el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, los consejeros y las consejeras de la Facultad de Humanidades (FH) reeligieron por amplia mayoría al Esp. José Luis Guillen como decano, en tanto que la Mgter. Carolina Nogueira fue designada vicedecana.

Los funcionarios electos en la FH iniciarán sus respectivos mandatos el día 1º de septiembre del 2021, cesando en ellos el 31 de agosto del 2025.

Este viernes 26 de marzo, en la Sala de Conferencias “Rectores de la UNaF”, pasadas las 9.30 horas, se realizó la sesión especial para que los y las integrantes del Consejo Directivo de la FH designaran a las nuevas autoridades de la unidad académica.

Ello de conformidad con el artículo 82º, inciso “c”, del Estatuto de la UNaF y en cumplimiento del reglamento electoral, al igual que de todos los plazos formales para la convocatoria de elecciones de decano y vicedecano en la Facultad de Humanidades.

Tarea colectiva

Por su parte, el reelecto decano Guillen agradeció el apoyo recibido, ya que “12 de los 15 miembros del Consejo Directivo han avalado la postulación de mi reelección para el período 2021-2025”, entendiendo que “ello refleja no el mérito personal de un decano que finaliza un mandato, sino una tarea colectiva y la coherencia en sostener y apoyar un proyecto de Universidad que lidera el rector Parmetler”.

“Estoy muy contento por el apoyo recibido porque se han expresado todos los claustros –destacó-. Esto es lo que ocurre siempre en el ejercicio democrático de las unidades académicas de una Universidad, ya que mi postulación fue hecha por representantes de todos los claustros (docente, no docente, graduados y estudiantes), lo cual es muy importante”.

Hizo notar que “los beneficiarios de nuestras acciones, empeño e iniciativas siempre son los alumnos y la comunidad universitaria en su conjunto, a quienes brindamos la capacitación permanente y los elementos académicos para que puedan desenvolverse en la vida, alentándolos a que sigan constantemente estudiando y que no se desvinculen nunca de la Universidad, ya que ese es el camino para la realización de la sociedad”.

Educar

A su turno, la flamante vicedecana electa, la Mgter. Nogueira, remarcó: “Tengo un conjunto de emociones, porque comencé en la Universidad desde muy jovencita. Tengo muchos años de trabajo en la Facultad y lo que más me emociona es la confianza de mis colegas del claustro docente, de los estudiantes, los no docentes y los graduados”.

“Me siento honrada y también preocupada por poder estar a la altura de la confianza que han depositado en mí –indicó-. Espero poder hacerlo, voy a poder todo para que así sea. Nos queda mucho por construir, somos una Universidad joven y tenemos mucha fuerza, así que vamos a aportar cosas grandes a la sociedad de Formosa”.

Por último, resaltó: “Lo que emancipa realmente a los pueblos es la educación, no hay otro elemento”, ya que “se puede tener abundancia económica, pero si el pueblo no está educado no es libre. En ese sentido, desde todas las instituciones que tiene la FH vamos a seguir adelante en la tarea de educar porque hacerlo es emancipar”.

