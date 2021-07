UNaF: Discriminación política y violación del Reglamento General Electoral

Compartir

Entre gallos y medianoche, a pocas horas de asumir sus cargos y de constituirse en la oficina del Vicerrector Vicente Sánchez, los nuevos integrantes de la Junta Electoral Permanente dictaron las Resoluciones N°62/21, N°63/21 y N°64/21, mediante las cuales se proponen excluir de los padrones electorales a los trabajadores Docentes y No Docentes de la U.Na.F. que componen una “lista negra” por la simple razón de no adherir al proyecto político que integran los nuevos Jueces Electorales de la Universidad.

A través de dichas resoluciones, y sin ninguna facultad legislativa, derogaron el Reglamento General Electoral de la U.Na.F. que rige desde el año 1.997.- Pese a que el Art. 1| del Reglamento Electoral vigente les otorga el derecho a votar, la Junta Electoral decidió excluir de los padrones docentes a más de la mitad de los docentes que vienen votando ininterrumpidamente, en algunos casos, desde el año 1997. ¿La razón? Las encuestas. Los sondeos indican una clara derrota del sector político del que participan el Presidente Miguel Ferreyra y los Vocales Domingo Bogado y Patricia Noemí López.

La discriminación se hace más notoria cuando se observa que, mientras la Res. 62/21 señala que respetará el padrón de graduados de 2019, la Res. 64/21 –claramente-, anticipa que excluirá a más del 75% del padrón electoral Docente de los comicios correspondientes a los años 2018, 2015, 2012, 2009, 2006 y 2003,1997 quienes claramente no comulgan con el sector político al que abiertamente apoyan al nuevo Presidente de la Junta Electoral Miguel Ferreyra y sus Vocales Domingo Bogado y Patricia Noemí López.

