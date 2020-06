UNaF: discutieron medidas para exámenes finales y protocolos de trabajo

Compartir

Sectores de docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) llevaron adelante sendas reuniones a los fines de delinear medidas para la toma de exámenes finales virtuales y protocolos de trabajo una vez que retorne la presencialidad de las clases y las actividades.

Al respecto, el Prof. Fernando Gauto, secretario general del Centro de Docentes Universitarios de Formosa (CEDUF), refirió que “un grupo de docentes representantes del gremio y docentes representantes de las cuatro unidades académicas nos reunimos con el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, marco en el que se discutió y se trabajó en un protocolo para la toma de exámenes virtuales elaborado por la Secretaría General Académica”.

“Se trataron diversos aspectos y trabajamos de manera puntualizada –detalló-. Hicimos algunos aportes y los presentamos a los efectos de que se tengan en cuenta a la hora de la elaboración del proyecto final que será llevado al Consejo Superior”.

Por su parte, el consiliario no docente TGU Walter Benítez (agrupación No Docentes Unidos) sostuvo que “los representantes no docentes tuvimos una reunión con el rector Parmetler, que nos pidió armar un protocolo de trabajo para cuando vuelva lo presencial en nuestra Universidad”.

En ese sentido, indicó que “estamos teniendo reuniones con las distintas Facultades y los representantes porque hay realidades distintas en cada área de la institución”, informando que “el próximo martes le estaríamos presentando al rector el protocolo diseñado por los no docentes”.

A su turno, el consiliario estudiantil de la Facultad de Humanidades Luis Liva (Línea Azul) expuso que “estuvimos trabajando con el rector de la UNaF en un protocolo para la toma de mesas de examen finales”, pormenorizando que “hemos trabajado cuestiones que tienen que ver con inscripción, la conectividad, las herramientas y las estrategias”.

“Se trató de un trabajo consensuado entre todos los claustros para tratar de lograr las mejores oportunidades para los estudiantes”, subrayó.

Asimismo, Guillermo Quintana, presidente del centro de estudiantes Línea Azul de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), contó que “hemos mantenido una reunión con el rector Parmetler y el secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Psgo. Rafael Olmedo, donde también estuvieron presentes el director de Bienestar Estudiantil, Rodrigo Galarza, consejeros y consiliarios de las unidades académicas y distintos centros de estudiantes”.

En ese ámbito, comentó, “hemos tratado puntos concernientes al armado de un protocolo para los exámenes finales bajo la modalidad virtual. Es un borrador del proyecto que se estuvo elaborando semana atrás, el cual será elevado al Consejo Superior para ser tratado en la Comisión de Reglamento. Si están todos de acuerdo con el mismo, se estará aprobando para entrar en vigencia el próximo mes de julio”.