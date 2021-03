UNaF: estudiantes de Enfermería reclamaron la entrega del título intermedio para poder ejercer

Compartir

Linkedin Print

Estudiantes de la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNaF se manifestaron ayer frente a la casa de altos estudios para reclamar la entrega de los títulos intermedios que los habilita a ejercer y poder seguir estudiando ya que muchos están haciendo la licenciatura. Su preocupación radica en que no reciben respuestas de las autoridades.

Vanesa, alumna recibida de Enfermería y que ahora realiza la licenciatura, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al problema que los aqueja.

“Soy alumna de la Facultad de Ciencias de la Salud en la carera de Licenciatura en Enfermería, cursé el año pasado el tercer año de la carrera, este año me recibí y estoy cursando el primer año de la licenciatura y hasta estos momentos se nos niega realizar el proceso de la tramitación de nuestro título intermedio”, denunció.

“Esto se nos estaría negando por la falta de prácticas profesionales las cuales se realizaban anteriormente en los hospitales pero por el tema de la pandemia y otras irregularidades que se presentan en la facultad no pudimos realizar por eso nos niegan el trámite del título”, aseveró la joven.

Aclaró además que “esto no nos trae problemas con la licenciatura pero sí es un problema para cada compañero porque a nosotros nos están privando el derecho a trabajar, con ese titulo intermedio podemos llegar a percibir un trabajo, nos están negando eso por completo, ni siquiera nos quieren entregar la constancia de materias aprobadas”, lamentó.

Contó también que incluso les niegan realizar las prácticas profesionales, “la facultad cuenta con un laboratorio el cual se puede usar para eso pero ellos se niegan, soy alumna desde el 2018, me recibí este año y desde el primer año tenemos dificultades para realizar nuestras prácticas, en primer año realizamos lo más esencial, el segundo año ya fue un problema con el tema de que no se podía pagar la acreditación, solo la pudieron realizar unos pocos, después la pandemia les vino perfecto para decirnos que no cuando somos profesionales, el año pasado realizamos todos los procedimientos que se necesitaban en forma de video presentados a los profesores, ellos nos evaluaron y nos dieron el aprobado pero a ellos no se les hace suficiente”.

Ante esto aseguró que “hablamos con la decana de la facultad y ella nos dijo que no va a firmar ningún trámite hasta que tengamos nuestras prácticas pre profesionales, pero no las podemos hacer si no nos habilitan. Si nos dicen que vamos a hacer las prácticas en un mes esperamos, pero no nos dicen fecha, nos dicen que esperemos hasta que se resuelvan los problemas pero no podemos esperar a que se termine la pandemia que está para rato, estamos estudiando para enfermeros, qué mas enriquecedor para nosotros que trabajar en la pandemia”.

“Como nosotros estamos en la facultad tenemos una materia que se llama deontología, en esa materia nos enseñan que sin título no podemos ejercer la profesión entonces los que vacunan son los voluntarios, nosotros no, se nos niega la posibilidad de aprender mientras que a los voluntarios se los deja, son voluntarios, vecinos, amigos, conocidos, se presentan, llenan un formulario y hacen hisopados, vacunación, visitas y a nosotros se nos niega siendo que necesitamos, es importante para la carrera pero para ellos es mucho más fácil convocar personas que no saben, aglomerarlas en un lugar y enseñarles a ellos”, expresó la joven.

“Nosotros tenemos una formación profesional y sabemos que sin título o sin constancia de título en trámite no podemos trabajar, ejercer la profesión, es ilegal y no lo avalamos”, señaló.

Para finalizar explicó que “nosotros podemos hacer hisopados y todo eso, de poder se puede pero no nos avala nada en la facultad, yo puedo ir a hisopar pero eso no me vale para que me aprueben las prácticas preprofesionales, nosotros aprendimos todo eso, no es que no sabemos, de parte de la facultad no tuvimos ningún tipo de procedimiento pero nosotros por parte de profesores sí tuvimos preparación”.

Compartir

Linkedin Print