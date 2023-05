UNaF: Falta de gestión o intencionalidad política para no acreditar carreras de FRN

Existe una creciente preocupación de sectores docentes ,alumnos y nodocentes de la Facultad de Recursos Naturales por el inminente comienzo del proceso de acreditación ante la CONEAU de las carreras de ingeniería forestal y de ingeniería zootecnista en el presente ciclo lectivo y de la carrera de ingeniería civil en el periodo 2024; con la actual conducción de la ing. Ilda Villalba, desde la facultad no se ha diseñado ninguna planificación académica que contemple actividades de extensión, dicatado de carreras de postgrados, cursos de capacitaciones y actualizaciones como seminarios, jornadas , conferencias, incentivo a la investigación, profundizaciónes de trabajos de campos, articulaciones con los graduados, programas de tutorias y salida a los trabajos de campo, líneas de acción para evitar la deserción y aumentar la retención de alumnos,realización de concursos docentes externos e internos, maltratos y persecuciones a los trabajadores nodocentes. No puede tener un párrafo aparte del abandono de los diferentes laboratorios de la facultad. La nula articulación con diferentes sectores de productivos y no aprovechamiento de los puntos de ventas para generar recursos, y lo más lamentable sea por incapacidad o intencionalidad ,no contar con un plan de acreditación para las ingenierías, muy deplorable en la historia de nuestra casa de estudios. Es generalizado el descontento por la inoperatividad, la incapacidad y el abandono de la gestión, la ausencia de la decana Villalba es notoria ya que su protagonismo reside en asistir a todas las reuiones, a los actos políticos partidarios y de gobierno , sin darle importancia a la gestión de la institución que preside. Ante esta creciente preocupación diferentes equipos de cátedras de profesores con colaboración de alumnos y graduados se encuentran diagramando estándares y acciones académicas para elaborar el plan de trabajo para que las carreras tengan la posibilidad de cargar las documentaciones en los sistemas informáticos que requiere la coneau, para evaluar la factibilidad de una acreditación positiva. Solicitan al Consejo Directivo de la FRN que intervenga y un acompañamiento en defensa de las distintas carreras. Ya que fue de público conocimiento lo que pasó con la carrera de Licenciatura en enfermería en donde las autoridades de la Facultad han sido cómplices de la no acreditación y esta carrera próximamente se dictará en la Universidad Provincial de Laguna Blanca y la misma suerte puede correr Ingeniería Civil por intencionalidad de la decana Ilda Villalba protegida de Gildo Insfran y Eber Solis ya que existen intenciones que se dicte en la UTN Sede Formosa ,teniendo en cuenta todo lo que viene aconteciendo en el desfinanciamiento del presupuesto de la UNaF y el auge meteórico y economico de otras instituciones superiores en Formosa que se van apoderando de las carreras de la UNaF.

El desafío está latente para nuestra institución, a ella la defendemos entre todos aunque la quieran cerrar, y no darle el crédito que realmente se merece.

