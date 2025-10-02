UNaF: graduados en Psicopedagogía se reunirán en mateada virtual

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, a través de la Coordinación de la Licenciatura en Psicopedagogía y la Dirección del Departamento de Graduados, invita a todos los graduados a participar de una mateada virtual que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre a las 17 horas.

La propuesta busca generar un espacio cálido, participativo y de reflexión colectiva, donde los graduados podrán compartir experiencias, dialogar sobre sus intervenciones profesionales en distintos contextos y pensar en conjunto los nuevos desafíos de la práctica psicopedagógica.

El encuentro se realizará a través de la plataforma Zoom.

Para ingresar a la reunión: ID: 882 7440 4974 | Código: 536830

Con el lema “Traé tu mate y tus ideas”, la actividad apuesta a seguir construyendo identidad profesional y fortalecer la comunidad de graduados.