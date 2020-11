UNaF: hay preocupación ante atropellos en nuevas designaciones a cargos docentes

Compartir

Un grupo de docentes de la Universidad Nacional de Formosa -UNaF- denunció a través de las redes sociales una “maniobra” por parte de una “dirigente” y su grupo para lograr nuevas designaciones a cargos docentes “a dedo”, desconociendo las Resoluciones dictadas por el Consejo Superior.

“Pareciera que estas personas desconocen las Resoluciones de ingreso a la planta docente dictada por el Consejo Superior; evidentemente no saben que dentro del inciso 1 del Presupuesto de la UNaF más del 90 % se destina a sueldos, que están predeterminados para cada agente docente con los ítems de antigüedad títulos postítulos, hijos, cargas y aportes sociales y cuando se produce un ingreso a la docencia que cumplirá funciones en las facultades. En nuestros términos lo llamamos altas docentes, para que esto se produzca debe existir una baja docente que se da por renuncia, jubilación y fallecimiento, siempre teniendo en cuenta el crédito presupuestario que dejó la baja y si llega a ser una dedicación exclusiva o semi exclusiva es el Consejo Directivo el que decide el cargo docente y ratifica el Consejo Superior. Cuando un docente ingresa por concurso a un cargo es adecuándose al crédito presupuestario de la universidad”, comienzan explicando.

Se clarificó seguidamente que las universidades se rigen por un presupuesto que se aprueba anualmente por el cuerpo legislativo de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias -SPU- transfiere mes a mes lo que corresponde “generalmente con demoras, pero nunca demás”.

En este sentido, se preguntan “¿en qué cabeza cabe que de un día para otro se puedan designar 100 cargos docentes?, ¿creen que a Nación se le pide e inmediatamente transfieren el dinero? , ¿creen que la SPU transfiere plata de la mañana a la noche?, ¿creen la AFIP perdona a la UNaF no pagar los aportes previsionales entre otras cosas?, No nos dejamos engañar, el que circunda la vida universitaria sabe la burocracia que se da cuando se produce un alta docente, cuántos colegas pasamos por esto, lo que caminamos la universidad sabemos los tiempos que se demora cuando se da un alta docente, más aún cuando teníamos una Secretaría General Académica ineficiente que por incapacidad tenia los expedientes de altas docentes enviadas por las Facultades y aprobadas por el Consejo Superior perjudicando directamente a los alumnos y a la economía de los profesores”.

Por último, pidieron no dejarse “engañar” por “los que quieren manejar todo desde la calle Rivadavia y José maría Uriburu. Decimos sí a la autonomía y al cogobierno universitario y no al sometimiento”.

