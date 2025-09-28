UNaF: inició ciclo de charlas en el Centro de Promoción de la Salud Estudiantil

El Centro de Promoción de la Salud Estudiantil “Dr. Ramón Carrillo” de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), junto al Servicio de Enfermería, puso en marcha un ciclo de charlas pensado para informar, concientizar y abrir espacios de debate sobre temas actuales de salud.

La primera charla se desarrolló este viernes 26 de septiembre, en horas de la tarde, abordándose un tema de gran importancia y actualidad: “Sobredosis de riesgos: fármacos hospitalarios y el aumento del consumo recreativo”.

El disertante fue el Enf. Darío Uliambre, quien explicó: “En conjunto con el Servicio de Enfermería, el Centro de Salud lleva adelante un ciclo de charlas acerca de prevención y promoción de la salud, específicamente dentro de la comunidad universitaria”.

Agregó: “El objetivo del ciclo es realizar varias entregas de diferentes temas de salud. En esta ocasión hablamos sobre el consumo recreativo de fármacos hospitalarios, explicando un poco que a raíz de lo que fue la pandemia del COVID-19, hubo un aumento significativo del consumo, por ejemplo, de ansiolíticos y los psicofármacos en general”.