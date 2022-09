UNaF: la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria informó sobre programas nacionales

Compartir

El secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Rodrigo Galarza, puntualizó sobre programas nacionales ante la campaña de desinformación que hace unos días se puso en marcha para confundir a la comunidad.

“El Programa de Voluntariado Universitario, en esta convocatoria 2022 lanzada por la Secretaría de Políticas Universitarias, donde las Universidades Nacionales forman parte de este nexo y asesoramiento a través de sus Secretarías, como es el caso de la UNaF, para todo lo que sea el periodo de inscripción, carga de datos y la firma de los formularios finaliza el próximo 23 de septiembre con una posibilidad de extensión que todavía no se informa”, explicó.

Agregó que “son proyectos que deben presentar docentes de la Universidad, estudiantes y graduados, para llegar a la comunidad, con un abordaje desde el territorio y con diferentes ejes. El financiamiento es nacional, no tiene injerencia en el presupuesto universitario, como tampoco la Universidad en el proceso de evaluación; tienen que ajustarse los reglamentos que establece la SPU, el Ministerio de Educación de la Nación y el presupuesto habilitado a tales fines”.

“Hace unos días se inició una campaña de desinformación hacia la comunidad universitaria con respecto a programas con fondos nacionales, en donde un grupo de personas desde el anonimato difunden información errónea que trata de implicar a la Universidad, haciendo creer se están utilizando fondos propios de la UNaF”, desmintió.

Finalmente aclaró que “esos fondos son nacionales y su otorgamiento no corresponde a la UNaF, sino que son aprobados en diferentes comisiones en la SPU. Y llegan a los efectos de desarrollarse determinados programas que ya han sido supervisados con anterioridad. Lo único que hace la Universidad es autorizar el pago del desembolso a determinados responsables, que son docentes universitarios que forman parte de esos equipos de ejecución de proyectos, estudiantes y en algunos casos graduados”.

