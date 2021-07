UNaF: Retroceso democrático, voto calificado e intervencionismo incipiente

Compartir

Linkedin Print

Debido a que la Junta Electoral Permanente (JEP) de la UNaF sacó una nueva resolución, la 64/21, por la cual dejó sin efecto el Reglamento Electoral vigente, el 70% de los docentes de la Universidad Nacional de Formosa no podrán votar en las próximas elecciones.

Por esta autoritaria decisión de la JEP-UNaF, que se extralimita en la interpretación del fallo judicial de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, sólo podría sufragar el 30% de los docentes.

La Ley de Educación Superior (LES) es clara: establece que sólo pueden votar los docentes concursados (artículo 55), pero también exige que cada Universidad cuente como mínimo con un piso de un 70% del personal docente que esté concursado (artículo 51).

A las Universidades nuevas, la LES concede un plazo de 10 años para que puedan ponerse al día y permite el voto también a los docentes interinos que cuenten con una antigüedad de dos años de ejercicio de forma continua (artículo 78).

La UNaF elaboró entonces un reglamento electoral tomando en cuenta dicha precisión, autorizando el voto al personal docente interino con una antigüedad de dos años (Resolución del HCS 36/2000). Es el reglamento vigente hasta el día de hoy y que la nueva JEP quiere borrar de un plumazo.

De esta manera, en plena confección de los padrones electorales, se pretende cambiar la forma de votar, reduciendo drásticamente el número de votantes.

Ante este nuevo atropello de la Junta Electoral de la UNaF, agrupaciones docentes, no docentes y estudiantiles reiteran que no permitirán que se avasallen los derechos electorales y exigen que las Facultades puedan armar sus listas, como corresponde, y que haya amplios criterios para poder sufragar y elegir a sus representantes. Nuestra casa de altos estudios con resoluciones sectarias de la JEP, violando todas las normativas vigentes retrotrae a épocas de gobiernos intervencionistas en donde existía una casta sectorial que tenia los privilegios. En pleno siglo XXI, no debemos permitir que avasallen las instituciones con medidas antidemocráticas que tienen como finalidad la pérdida de derechos, la sumisión y el discernimiento de ideas…Seamos libres ante todo..

Compartir

Linkedin Print