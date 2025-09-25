UNaF: se desarrolló importante taller sobre aplicación de tecnologías en la nutrición

En el Microcine del campus universitario de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), en la tarde de este jueves 25 de septiembre, desde la carrera de Nutrición que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), se desarrolló un taller de aplicación de las tecnologías en esa área.

Dicha actividad contó con la presencia del decano de la unidad académica, Dr. Ricardo Merlo, y tuvo una amplia convocatoria de estudiantes.

Al respecto, la Lic. Dora Arguello, docente y presentadora del proyecto, explicó que el taller se trató de “la tecnología aplicada a la nutrición, en este caso sobre marketing digital, que surge también como una necesidad de parte de la comunidad universitaria, sobre todo de los alumnos, de contar con estas herramientas que hoy en día avanzan de manera permanente y que en el ámbito de la salud es algo que lo tenemos que aplicar, porque es parte del conocimiento actualizado”.

Indicó que “trabajamos con la modalidad taller porque se hizo foco en la marca comercial y también se habló mucho del perfil digital que tiene que tener un profesional de la salud. En la carrera utilizamos estas herramientas, ya sea para hacer educación alimentaria nutricional, como además trabajamos con informes que tienen que ver con nutrición”.

Asimismo, la disertante Lic. Denise Núñez agregó que “el objetivo de este taller fue que los chicos puedan incorporar herramientas para aplicar cuando salgan al mundo laboral, que empiecen a hacer prueba y error, y que con todo lo que adquieran en este taller y durante su cursada, puedan saber cómo encarar la vida laboral y poder ofrecer sus servicios con herramientas que ya estén dentro de sus conocimientos”.