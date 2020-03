UNaF suspendió sus clases presenciales hasta el 31 de marzo

Compartir

Linkedin Print

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF), a través de su titular el Prof. Esp. Augusto Cesar Parmetler comunicó la suspensión de clases presenciales hasta el 31 de marzo, la medida comienza a regir desde hoy.

Debido a la situación actual por la pandemia del coronavirus y luego de los dichos del Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández al referirse puntualmente a la suspensión de actividades áulicas en el nivel universitario se ha tomado la decisión de proceder a la suspensión de las actividades áulicas presenciales en la UNaF.

La dinámica de las medidas sanitarias y de seguridad que promueve el Gobierno Nacional y ahora con la adhesión del Gobierno Provincial, que también se suma a la suspensión de clases en todos los niveles, demuestran que la Universidad Nacional de Formosa toma con mucha atención todas las recomendaciones que se hacen para paliar este difícil momento que atraviesa nuestro país.

Hoy a las 7:30 horas se realizó reunión del gabinete del rectorado con el fin de delinear acciones que permitirán instrumentar la operatividad de clases virtuales.

Cabe mencionar que desde el rectorado se solicita a la comunidad universitaria a permanecer atentos a las novedades que se generen debido a la dinámica de las informaciones que llegan desde el Ministerio de Educación de la nación.

Parmetler expresó que «para nosotros es importante crear conciencia y tomar con mucha responsabilidad la salud de nuestros estudiantes, docentes, no docentes y la comunidad universitaria en general, y, además a partir de la consulta con expertos o especialistas en la temática a nivel nacional creemos que lo más sensato es suspender las clases en la modalidad presencial».

«Esto no significa una alteración en el calendario académico pues veremos la manera de otras formas de dictado como por ejemplo en plataformas virtuales, es por ello que debemos aclara que los alumnos son quienes no tienen la obligación de asistir a clases, no así los docentes, ellos trabajarán de una forma alternativa en sus respectivas cátedras”.

“Cada decisión se toma en base a un análisis muy minucioso de la situación, pues creemos que de eso se trata el sentido de la responsabilidad».

Para finalizar dijo que, “si se toman los recaudos necesarios no hay porqué entrar en pánico, y si a ello le sumamos conciencia social podremos darle lucha a este difícil momento que nos toca vivir como miembros de la sociedad”.