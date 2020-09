Unas 15 personas detenidas por ingresar a Formosa desde Chaco y Paraguay por pasos ilegales

Compartir

En dos procedimientos que marcan el férreo compromiso de la Institución con la comunidad formoseña, bajo la premisa de mantener el status sanitario, la Policía tiene una fuerte presencia territorial para garantizar el cuidado de la salud pública y evitar los ingresos clandestinos o irregulares a la provincia.

En el marco de la emergencia sanitaria, la institución policial mantiene una activa participación de sus efectivos en el cuidado y protección de la sociedad formoseña, sobre todo en el control de aquellas personas y vehículos con el permiso otorgado a través de la página de Gobierno de acuerdo a la actividad -habilitada-que realizan, y que las mismas cuenten con el barbijo colocado que es de uso obligatorio.

Estos trabajos incluyen operativos diagramados en ríos con embarcaciones y recorridas en zona de costa a pié, en motocicleta y montados a caballo, con la finalidad de evitar el ingreso de personas por pasos clandestinos, con el objetivo de mantener el status sanitario.

Durante estas acciones preventivas, el domingo último a las 20:10 horas, efectivos dependientes de la Unidad Regional Tres con asiento en Clorinda, detectaron que un automóvil Ford Escort blanco (remis), que se encontraba en la intersección de las calles San Juan y Barrera –sector no habilitado- y al advertir la presencia del móvil policial se dio a la fuga.

Luego fue interceptado en la calle Hertelendy casi Mendoza de esa ciudad.

Se solicitó al conductor que descienda, contabilizando que transportaba cinco personas, dos de nacionalidad paraguaya y los tres restantes argentinos.

A través de las averiguaciones realizadas se pudo saber que el remisero trasladaba a las personas a un hotel céntrico, sin que las mismas cuenten con domicilio en Clorinda y que las mismas ingresaron por pasos no habilitados.

Un caso similar, ocurrió en jurisdicción de la Subcomisaría Villa Escolar, donde efectivos de la Comisaría Lucio Mansilla y Destacamento kilómetro 100 se sumaron a las tareas de recorrida durante las 24 horas, sumándose a otros efectivos de esta ciudad afectados a la zona.

Alrededor de las 21 horas del domingo, los efectivos detectaron la presencia en el sector de 10 personas, de las cuales siete eran hombres y tres son mujeres, quienes manifestaron que cruzaron por pasos no habilitados desde el Chaco.

En ambos casos, se procedió a la aprehensión, se activó el protocolo sanitario con todas las medidas preventivas, disponiéndose el traslado a la UPAC y desde allí fueron alojados en distintas dependencias acondicionadas al afecto.

Por separado se iniciaron las causas judiciales por Infracción al Artículo 205 del Código Penal Argentino y se dio intervención a la justicia.