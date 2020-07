Unas 20 familias que habitan en situación de vulnerabilidad piden ser ubicadas en módulos

Compartir

El drama vive desde hace tiempo en un asentamiento del barrio Sagrado Corazón de esta ciudad, donde hace más de un año unas 20 familias que fueron reubicadas en el sector, viven a la intemperie y en condiciones brutales, soportando todo tipo de temperaturas; desde el calor agobiante que azota gran parte del año a Formosa, hasta heladas como la que se sintió varios días atrás con una temperatura mínima de 3 grados.

Según manifestaron los pobladores del lugar, ellos estaban viviendo en zonas inundables y ante la crecida de las aguas, habían sido llevados hasta el Polideportivo Policial con el fin de ubicarlos en módulos habitacionales para darles una mejor condición de vida. Como eso nunca ocurrió, fueron trasladados nuevamente hasta el asentamiento donde construyeron casas muy precarias, con restos de madera, chapas, hules, carpas, chapa cartón y todo lo que encontraron en frente con el fin de proteger sus casitas del ingreso del frío, de la lluvia como también de mosquitos y víboras que abundan en la zona.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con varios habitantes del sector quienes solicitaron una respuesta urgente de las autoridades que les habían prometido un módulo.

“Hace más de un año que estamos viviendo acá, son 20 casitas que hay. Acá hay familias con criaturas, de todo un poco tenemos”, dijo una vecina.

“Nosotros estamos viviendo mal porque las casitas están hechas de chapa de cartón, hule, tenemos problemas de dengue, el agua queda estancada en los techos cuando llueve, pasamos frio, acá hay muchas criaturas”, contó otra mujer. “Nosotros habíamos sido llevados al Polideportivo, después nos trajeron acá y hace un año que estamos esperando por una solución, que nos entreguen los módulos que nos dijeron”, acotó.

“Estuvimos un tiempo en ese lugar, después nos dijeron que vengamos acá, que armemos de nuevo un lugar, nos dieron chapas, clavos y así como nos dieron armamos las casitas, pero como ya pasó el tiempo todo se va destruyendo y para peor, ahora no se puede meter madera ni nada porque hay Policía de la montada cuidando el predio, nos dijeron que no podemos meter nada, sufrimos muchísimo frío, estamos mal y peor incluso por el tema de la pandemia”, expresó.

“Nosotros necesitamos ayuda, no salimos en contra de nadie, tenemos mucha necesidad, queremos un techo digno porque así no podemos estar. Acá hay 20 casitas y todas están hechas de maderas que nos dieron, son varillas, con eso se armó de nuevo porque el predio había quedado vacío, la gente empezó a traer cosas y armamos con hule, bolsas, chapas, esa es la única protección que tenemos con el frío”, denunció.

Respecto a cómo hacen con los niños que hay en el lugar y para evitar que se enfermen ante las bajas temperaturas propias de esta época, la mujer explicó que “algunos tienen muchos abrigos puestos para aguantar, incluso tenemos las frazadas que nos dieron en el Polideportivo, también tenemos colchas, pero acá hay gente que no tienen mucho para taparse y pasa frio”.

“A nosotros nos prometieron darnos módulos pero hasta ahora nadie se acercó y así estamos, ya no aguantamos más, está bien que estamos en pandemia pero esta situación es grave, ya las chapas se están hundiendo, tenemos que ponerles palos para que no se rompan, tienen agujeros y hay que tapar con hule para que no caiga agua a la cama y todo eso”, expuso sobre lo que padecen estando a la intemperie.

“En la parte de los techos los palos se van poniendo chuecos, con los baños algunos se arreglan con baldes, otros tienen todo rebalsado, todo filtrado, hay pozos de basura, es desastroso todo”, acotó para exponer la situación inhumana del lugar.

“Nosotros lo que más necesitamos es que se acerquen, que nos den una respuesta, es triste ver la situación por la que estamos pasando, vivimos así y no es justo, queremos nuestros módulos y vivir bien, las personas ya estaban censadas, acá nunca nadie tuvo módulos, queremos que nos puedan dar una respuesta”, finalizó.