Unas 40 familias del barrio Laura Vicuña que corren riesgo de inundarse reclaman asistencia

Alrededor de 40 familias, conformadas en su mayoría por madres solteras, que viven en un sector del barrio Laura Vicuña, se encuentran reclamando una asistencia habitacional, ya que alegan que por la crecida del riacho El Pucú, la cual ya inició, quedarán bajo agua, situación que quieren evitar y por eso solicitan un módulo, aseverando además que muchas desde hace años vienen atravesando por el mismo escenario mientras aguardan una respuesta prometida, pero que nunca llega.

“Estamos preocupadas por el tema del agua, desde el otro día estamos reclamando, no nos dan ninguna solución y nos está llegando el agua en la zona de atrás, las veces que pasa esto nos vamos, somos muchas y todas nos tenemos que ir porque no nos dan una solución siendo que los módulos se están entregando, si es realmente para los que necesitan ellos nos tienen que dar, nos vinieron a censar pero los módulos no se dan como tiene que ser”, aseveró una vecina.

“Estamos mal porque no tenemos una respuesta, la otra vez hicimos un corte de ruta y nos llevaron a las 40 personas para hablar, entramos tres chicas y nos hicieron firmar un papel, pero hasta ahora nadie nos llama, no tenemos ninguna respuesta de parte de ellos, tenemos miedo si llega a llover porque acá tenemos criaturas y hay víboras, todo tipo de bichos, si sube el agua eso entra a las casas”, advirtió.

“Estamos pensando en volver a cortar la ruta si no tenemos una solución, somos 40 chicas y nos vamos a volver a unir y a cortar si no tenemos respuesta de ellos”, amenazó.

Asimismo la mujer contó que “acá hay personas que desde hace 2 o 3 años que están anotadas para los módulos, yo hace 7 años vivo acá, siempre me agarra el agua y me tengo que ir, el año pasado que vinieron y nos quisieron llevar al Regimiento, no es que nos dieron los módulos, nos anotaron como que salimos y volvimos a nuestras casas, nunca nos dieron módulos y vendimos como hicieron otros, estamos censadas, vienen las visitadoras, nos ven, pero todo sigue igual, creemos que a nosotras sí nos tienen que dar porque nos agarra el agua que ahora por ejemplo ya está detrás de las casas, acá hay madres solteras, hay muchos bebés”.

“Vamos a cortar la ruta si no hay solución, siempre les dan a los que cortan y por no reclamar nosotras otra vez vamos a quedar sin nada por eso queremos ir de nuevo con las criaturas, ir a amanecer, aquella vez que protestamos nos agarró la lluvia y vamos a ir de nuevo si esto sigue así, cortar la ruta es la única opción que nos queda porque nadie nos explica nada”, aseveró.

Por su parte Delia, otra pobladora de la zona, expresó que “estamos esperando una respuesta, tenemos una nota firmada por los funcionarios de que recibieron la lista completa de los que estábamos reclamando, ellos se comprometieron a darnos una respuesta en la semana, pero hasta ahora a ninguna de las 40 nos llamaron siendo que hay un montón de módulos y lo peor es que están entregando a otras personas que ya fueron inundadas, que las sacaron y les dieron, nosotros desde hace años estamos así, tenemos número de expediente, nos visitan todo el tiempo pero quedamos en veremos y nunca dan la cara por el barrio Laura Vicuña, tenemos miedo de quedar atrás de nuevo, nunca nos hacen caso, siempre hacen ellos estas cosas, así nos tratan a los vecinos de este barrio”.

“Vamos a esperar y si seguimos sin soluciones no nos queda otra que cortar, de tan amables que somos quedamos sin nada, nunca hicimos quilombo, supimos esperar durante años pero ahora ya no, está subiendo el agua y acá hay criaturas, somos madres solteras, ellos dicen que tenemos que tener 4 o 5 hijos para que nos den pero al final nos vamos a llenar de criaturas cuando apenas tenemos para nuestros pocos hijos, encima los módulos tienen solo una pieza, con tantos chicos no se puede estar”, expuso.

Para finalizar denunció que “ellos les dan a los que quieren los módulos porque por ejemplo en el barrio Sagrado Corazón sacaron a la gente que estaba en el bajo y le dieron a gente que no tenía hijos, es una injusticia porque nosotros que tenemos hijos y que queremos un techo digno para las criaturas no nos dan y ya llevamos años esperando, es injusto”.

