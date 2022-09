Unas 60 familias llevan adelante un corte sobre la Av. Alicia Moreau de Justo

Compartir

Familias que han armado un asentamiento en la zona del barrio San Antonio se manifestaron para pedir módulos. Carmen una de las mujeres que llevaba adelante el corte sobre la Alicia Moreau de Justo y Vías Férreas dialogó con el Grupo de Medios TVO y contó la situación.

La manifestación se llevaba adelante desde las 11 horas y según lo señalado por las personas allí, están un asentamiento hace 6 meses. «estamos acá hace seis meses y no tenemos ni luz, ni agua, no nos dejan construir en el lugar. No tenemos baños y de verdad necesitamos un lugar para vivir», comenzó diciendo Carmen.

«Nosotros hemos entrado no más en el predio, es por ello que sabemos que no podemos conectar la luz y para tener agua tenemos que acarrear», añadió.

Unas 80 familias son las que estaban en el lugar solicitando que se le de un módulo para poder vivir. «la gente que está acá en verdad necesita y acá estamos con nuestros hijos, hay personas discapacitadas, gente mayor porque estamos desesperados».

Consultada acerca de qué es lo que le dicen en el Ministerio de la Comunidad al respecto Carmen indicó que a ella ya fue a verla el personal del organismo y cuenta con todos los papeles para que le entreguen un techo, pero no ha pasado nada aún, «yo estaba viviendo en un alquiler el que no pude pagar más, es por ello que vi en la obligación de armar un ranchito para poder estar con mis hijos allí».

Asimismo, contó que la Policía no deja que las personas lleven maderas y hules para poder construir algo precario, «con la última tormenta se nos cayó todo lo que habíamos hecho y queríamos reforzar nuestro lugar por las dudas que vuelva a llover y no nos dejan hacerlo».

«Nadie se acercó a hablar con nosotros y acá nos vamos a quedar hasta que alguien venga a hablar con nosotros y nos de alguna solución», expresó.

Por último, la manifestante aseguró que de no tener respuestas con esta medida optarán por cortar alguna ruta nacional pero que del lugar no se «moverán hasta ser escuchados».

