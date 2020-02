Unidos por el Dolor aseguró que tolerancia cero de alcohol al volante está más cerca de ser ley

Compartir

Linkedin Print

Alberto Gauna, presidente de la asociación «Unidos por el Dolor», en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló luego de participar de varias reuniones de importancia con funcionarios de organismos nacionales como Juan Olmos, director de normativas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial quien le confirmó que el proyecto federal de tolerancia cero de alcohol al volante está próximo a ser ley, algo que generó gran emoción en la organización y por lo que vienen luchando desde hace mucho tiempo.

Cabe señalar que en Buenos Aires Gauna participó de la marcha que se realizó el martes para pedir justicia por el asesinato de Fernando Báez Sosa quien murió al ser atacado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

«Por suerte el martes paró la lluvia y se pudo reunir la gente, nosotros participamos de la marcha en Buenos Aires y fue multitudinaria, se convocó muchísima gente tanto de Buenos Aires como de todos lados», comenzó diciendo.

«Creo que la gente se despertó, están cansados de la injusticia, de la impunidad, de todos estos temas que aquel que mata sigue haciendo lo que quiere, igual que en los hechos de tránsito en Formosa donde no tenemos justicia, también vinimos a hablar de eso y tuvimos varias reuniones gracias a Dios, tenemos muchas más con diferentes directivos nacionales», dijo.

Contó en ese marco que «nosotros vinimos a Buenos Aires por dos temas básicos, primero el tema de la justicia y el tema del alcohol al volante, estuvimos reunidos con el doctor Juan Olmos que es el nuevo director de normativas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, él tiene a cargo lo que es asistencia a la víctima y trae a la reunión los plenarios y reuniones que se hacen con todas las ONG’s del país donde nosotros pertenecemos al grupo 1 y fue muy satisfactoria la atención que tuvimos y los proyectos que tienen, cómo están trabajando es muy bueno».

También destacó la importancia de reunirse con Olmos que además es asesor del presidente Alberto Fernández, «después tuvimos otra reunión con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Nicolás Katopodis y a él le planteamos el tema de los puentes elevadizos que tanta falta hacen en la avenida Kirchner y Circunvalación donde hay una rotonda, se necesita el puente elevado que nunca se hizo, ya se habló sobre este tema cuando fue a Formosa, ahora lo que se va a hacer es la colectora de la autovía que se inauguró, eso se va a terminar hasta la cruz y ahí se va a empezar a hablar de otras obras, fue muy lindo el diálogo que tuvimos, después tuvimos de nuevo otra reunión con Juan Olmos que nos emocionó hasta las lágrimas porque ahora podemos decir que sí, que la lucha nuestra dio sus frutos y tocamos el tema del alcohol donde pedimos tolerancia cero al volante».

«Lo que queremos es tolerancia cero y hoy podemos decir que va a ser una realidad, ya lo tienen al proyecto y creo que para el mes que viene ya lo van a estar presentando desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene el visto bueno por eso quedamos con la boca abierta, este proyecto ya es una realidad», dijo emocionado.

En ese marco recordó que con el gobierno anterior ya habían tenido varias reuniones sobre el mismo tema pero que nunca dieron sus frutos. «Yo les conté lo que me había dicho el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, porque en ese entonces habíamos ido invitados a un almuerzo con él y le habíamos planteado el alcohol cero y él nos decía que no estaban de acuerdo con que sea cero, nos decía que salía a cenar los fines de semana a veces con funcionarios, que tomaban un vino y manejaban tranquilamente entonces para él tolerancia cero no era la correcto, esa frase hizo eco en todas las reuniones, me llamaban y me preguntaban qué había pasado y yo les repetía la frase que fue real, que nos había dicho el ex ministro. La respuesta que tuvimos ahora es que tolerancia cero va a ser posible y va a salir dentro de muy poco, nos emocionamos un montón con Patricia (su mujer), el martes si todo sale bien ya lo estaremos presentando en la Legislatura, espero que la provincia de Formosa se adhiera porque será a nivel nacional y después cada una se debe adherir más allá de que hay provincias que ya tienen tolerancia cero, en Formosa será otra lucha pero la vamos a dar».

«Ojalá ni bien salga la ley en Buenos Aires que será una ley federal la provincia se adhiera, ojalá no sea tan trabajoso de seguir insistiendo en Formosa, pero de todas maneras lo vamos a presentar, vamos a seguir trabajando», destacó.

«También tenemos otra buena noticia que nos dieron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial para todas aquellas personas que tuvieron un siniestro y que perdieron una pierna o un brazo, también hay una asistencia de prótesis que se va a canalizar a través de la fundación por ejemplo, nosotros vamos a hacer todas las gestiones a la Agencia Nacional para que provea la prótesis que necesita la persona, eso ya está funcionando, solo hay que gestionar», valoró Gauna.

«En el diálogo que tuvimos por tolerancia cero de alcohol estuvimos hablando y había gente que decía que se hicieron muchas leyes por la igualdad de género, de violencia de género y demás y que también se hagan por los siniestros viales, es un tema muy preocupante la cantidad de vidas que se pierden día a día, es muy elevado el número de víctimas fatales que ya se cobró en lo que va del año en todo el país, creo que el de este año es peor que el de años anteriores», aseveró.

«Nosotros ya tenemos listo el proyecto y una vez que podamos lo presentaremos en Formosa para que también se haga realidad», finalizó.