Unidos por el Dolor pide mayores controles de tránsito y que realmente sean «estrictos»

Ante la gran cantidad de siniestros viales que se registran en esta altura del año desde la Fundación Unidos por el Dolor insistieron en la necesidad de mayores controles que «deberían ser constantes y netamente estrictos» ya que «de nada sirve llevarlos a cabo solo los fines de semana». Además, adelantaron que «para año nuevo vamos a salir a participar en los controles, aunque nos echen. Aunque no le guste a la Policía nos vamos a involucrar».

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Patricia Barboza, quien integra la fundación, sostuvo que «no se pueden creer todos los hechos de tránsito que se registraron en los últimos días, nosotros creemos que en las rutas suceden por falta de controles, porque si los hay son mínimos y el alcotest no existe, tampoco se exigen los sistemas de seguridad».

Recordó la misma que «antes de Navidad nosotros hicimos una denuncia al 911 porque un automóvil giró y se volvió en contramano sobre la Autovía, poniendo en riesgo a los demás conductores» y agregó que «no sabemos lo que pasó finalmente con este inconsciente porque hasta que pudimos comunicarnos con el servicio de emergencia pasó un largo rato, eso también es penoso porque saliendo de la capital hay tramos en donde no hay señal, entonces no podes llamar, ya nos pasó varias veces cuando vimos a algún imprudente realizando maniobras peligrosas».

Seguidamente Barboza cargó contra quienes «deben dar el ejemplo» y tomar cartas en el asunto cuando se denuncia algún hecho. «Hoy -por ayer- yendo a Herradura vimos en medio de la ruta un auto parado sin baliza y con la puerta abierta, al lado de este un efectivo de Gendarmería Nacional en moto hablando con el conductor, ambos estaban sobre la ruta y no en banquina. Cuando llegamos al control policial de Villa del Carmen denunciamos lo ocurrido, entonces el uniformado nos dijo ‘a bueno’ y nos pidió nuestras documentaciones, lo cual está perfecto, pero cuando pasó el gendarme lo saludó como si nada. Por actitudes como esta, de gente irresponsable en cuanto a la seguridad vial es que cuesta tanto concientizar a la ciudadanía, qué ganas va a tener la gente de involucrarse si nadie hace caso. Si las personas que deben ‘dar el ejemplo’ cumpliendo con su deber se comportan de esta manera entonces con qué cara después van a salir a exigir o a pedir colaboración con las normas viales a la sociedad», lanzó indignada.

De la misma forma agregó que «otro episodio feo que vivimos fue el día que encontraron el cuerpo de la Agente de Policía Gabriela Celes, donde cuando quisiéremos acercarnos a la familia para brindar contención el Subjefe Ruíz nos dijo que no teníamos nada que hacer ahí; realmente como funcionario público su actitud deja mucho que desear, pero bueno, es lo que tenemos».

Alcotest

Por otro lado, Barboza fue consultada respecto a los controles que lleva adelante la Policía de Formosa, los cuales se intensifican los fines de semana. «En ruta no se hace el test de alcalemia. El control que realizan los uniformados es mirarles la cara a los conductores, así creen que se dan cuenta si está o no ebrio», indicó, añadiendo que «eso no alcanza, deben ser más estrictos».

Año Nuevo

En otro tramo de la entrevista, la misma dejó en claro que para fin de año van a salir a la calle para formar parte en los controles ya que «estamos en el marco de días festivo y la gente no respeta nada».

«Aunque nos echen vamos a salir a participar de los controles y hacer hincapié en la concientización sobre la seguridad vial; en nuestra ciudad capital vamos a pedir al intendente Jorge Jofré que los inspectores de tránsito hagan guardias antes, durante y después de año nuevo».

Y agregó: «la Municipalidad debe tener gente también en los que es Circuito Cinco y otras zonas con tránsito caótico».

«Rogamos a la Policía, a la Municipalidad con su Dirección de tránsito y al Consejo de Seguridad Vial que hagan su trabajo como corresponde y sobre todo en estas fechas redoblen los esfuerzos», cerró diciendo.