Unidos por el Dolor pidió ocuparse también de la “pandemia” de los siniestros viales

A través de un comunicado, la Fundación “Unidos por el Dolor” dio a conocer su preocupación ante las autoridades del tránsito, donde los principales inconvenientes que ven en este contexto de pandemia son el “descuido” y la “falta de control” ante la siniestralidad vial.

“Creemos que ante la exigencia de barbijo se deja de lado otra exigencia que es el uso del casco, el llamado de atención respecto a las condiciones de buen estado de las motos como así también la exigencia en cuanto al exceso de pasajeros y traslado de niños”, se expuso.

Desde la Fundación anhelan que estas exigencias que se dan en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus se puedan implementar para concientizar en la seguridad vial donde “deberían aprovechar esta situación que vivimos para plantear a la gente que el uso de barbijo es como el del casco, como el traslado de niños en motos donde la mayoría de las veces es sin una urgencia ni necesidad”.

“Además de la exigencia de autorización para moverse también deberían pedir otras documentaciones como ser seguro, licencia de conducir, etc. Ojalá que esto se pueda dar en campañas provinciales y nacionales”.

Se remarcó que los controles estratégicos que hoy hace la Policía y la Municipalidad “también se deberían implementar para la seguridad vial”.

“Unidor por el Dolor” entiende que es “penoso” que la pandemia de la “siniestralidad vial” no sea tomada enserio en nuestra provincia ni en el país. “Si bien desde que empezó la pandemia de Covid-19 se ha cobrado muchas vidas, la otra pandemia de siniestros viales también lo hace, y en gran cantidad de número”, se manifestó.

“Es obvio que no nos oponemos a estas exigencias e implementaciones, pero queremos hacer ver que lo que pedimos con respecto al trabajo en la seguridad vial si se puede. Todos los días se arrebatan vidas en siniestros; por eso es nuestra inquietud y pedimos que se trabaje con la misma preocupación e interés en la pandemia vial”.

Asimismo, reconocieron que “esta preocupación quisimos darla a conocer al Director de Tránsito de la Municipalidad de Formosa, Orlando Ortiz con quien teníamos una reunión que solicitamos, pero al llegar con un total desaire nos evitó”.

“Es lamentable que a un funcionario que está al frente de una Dirección que debería escuchar no le importe nuestro aporte, no es la primera vez que recibimos este trato por su parte. Debería recordar que somos familiares de siniestros viales que no quisimos, pero dimos aporte en la inseguridad y por ese hecho los funcionarios a quienes competen la seguridad vial deben tomar como exigencias nuestras preocupaciones”, cerró el comunicado.