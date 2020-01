«Unidos por el Dolor» presentará un proyecto de alcohol cero al volante

Compartir

Alberto Gauna, presidente de «Unidos por el Dolor», en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los controles viales que se realizan en Formosa sobre todo durante el verano donde hay mayor consumo de alcohol lo que conlleva a que los conductores manejen en este estado con el gran peligro que significa. También adelantó que el lunes 3 de febrero realizarán una presentación para avanzar en la aplicación de una ley de tolerancia cero de alcohol al volante en la provincia, algo que ya se aplica en otras jurisdicciones del país.

«No hay que ser un experto para prevenir, falta muchísimo control en la ciudad de Formosa, yo estoy viajando de manera constante al interior de la provincia y no hay control ni en los controles incluso, no hay alcoholemia, no hay nada, hace unos días venía para Formosa al mediodía y una camioneta Amarok iba en contramano por la autovía, tengo la filmación, número de patente, todo, iba en contramano para Herradura, tengo todos los datos, no hace falta ser un experto en esto para darse cuenta que hace falta control de alcoholemia y ser responsables para prevenir y no destrozar muchísimas familias que quedan arruinadas cuando ocurre esto», dijo,

«El secreto es control y exigencia, hay que hacer controles de alcotest, de drogas al volante, hacer un control masivo para evitar los accidentes», acotó.

Asimismo aseveró que en Formosa tampoco se realizan controles para ver si los conductores consumieron drogas. «No se hacen esos controles en Formosa, no vi nunca, de alcoholemia sí muy de vez en cuando, a lo mejor hacen cuando hay un festival como el de la Corvina, pero después en otros festivales ponen puestos de control pero no lo realizan, el tema de pipetas y todo eso», denunció.

«Todo el verano es lo mismo, en cada festival hay un mínimo control durante un cierto horario y después ya no, dicen que no tienen pipetas, que no les mandan, que es muy caro o que las máquinas no están calibradas y así pasa el tiempo. Acá tenemos un Consejo Provincial de Seguridad Vial que está dibujado, ellos hubiesen estado en todos los controles que se hacen ya que tienen muchísimo personal y deberían hacer la alcoholemia, pedir documentaciones, cosas que no se hacen acá», lamentó.

«A la cuestión vial hay que tomarla en serio, los funcionarios deben preocuparse por lo que ocurre en Formosa antes que otros temas, en Formosa hay crímenes aberrantes y no hablan de lo que ocurre acá, hacen mención a otras cosas que si bien pasan dentro del país pero acá también tenemos nuestros temas, hay personas desaparecidas, los funcionarios hablan de Nisman, de otras cuestiones pero lo de la provincia se deja de lado», criticó a funcionarios.

«A la sociedad le falta muchísima cultura vial, no toman conciencia, se sacan el casco y lo llevan en el brazo, cuando ven un control se lo ponen, cruzan el control y se lo vuelven a sacar, son cosas que vemos todos los días, lo mismo pasa con el cinturón, se lo ponen cuando hay un control, pero después se lo sacan, hay falta respeto, cultura y responsabilidad de los conductores mismos», lamentó Gauna.

Para finalizar adelantó que a comienzos del mes de febrero van a presentar un proyecto para tratar la tolerancia cero de alcohol al volante en Formosa. «Nosotros estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estamos tratando de presentar los primeros días de febrero como fundación un proyecto sobre alcohol cero, se va a seguir peleando a nivel nación porque nosotros pertenecemos a esa Agencia como fundación, participamos en todos los plenarios, en todas las reuniones que hay y estamos trabajado en esto, tenemos proyecto y lo vamos a presentar los primeros días de febrero para ver si se puede avanzar», culminó.