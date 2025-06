Unificar deudas para recuperar el control: una estrategia realista en tiempos de crisis

En tiempos de incertidumbre económica, muchas personas sienten que sus finanzas se les escapan de las manos. El estrés de no llegar a fin de mes, de pagar múltiples préstamos con diferentes tasas y vencimientos, se vuelve una carga difícil de sostener. Frente a este escenario, unificar deudas no es esconder el problema bajo la alfombra: es enfrentarlo con decisión, organizarlo y salir adelante con una estrategia clara.

Una de las herramientas más eficaces para aliviar la presión financiera es justamente la unificación de deudas, una estrategia que permite reorganizar compromisos, reducir el nivel de angustia y ganar previsibilidad.

Paso a paso: cómo recuperar el control financiero

Paso 1: Elaborar un presupuesto personal

El primer paso para ordenar tus finanzas es conocer tu situación actual: cuánto ingresás, cuánto gastás y si lográs ahorrar. Tener esta fotografía es clave para tomar decisiones con información.

Paso 2: Calcular tu capacidad de endeudamiento

Una regla básica para mantener finanzas sanas es que el total de tus cuotas no supere el 30% de tus ingresos mensuales.

Por ejemplo, si ganás $1.000.000 por mes, no deberías pagar más de $300.000 en préstamos.

✔ Fórmula útil:

• Ingresos x 0,30 = límite de endeudamiento recomendado

• Ingresos x 0,35 = tope máximo tolerable

Roleo de deuda: una salida posible

Así como lo hacen los gobiernos y las empresas, las personas también pueden reorganizar sus deudas mediante un nuevo préstamo que unifique los anteriores, con mejores condiciones. A esto se lo conoce como roleo de deuda.

La clave está en elegir un nuevo crédito con:

• Menor tasa de interés (TNA)

• Menor Costo Financiero Total (CFT)

• Una cuota mensual más baja

Si bien no todas las entidades ofrecen esta posibilidad, Banco Formosa lanzó recientemente un programa que apunta directamente a aliviar la situación de sus clientes: “Borrón y cuenta nueva”, una propuesta que permite simplificar cuotas y acceder a condiciones más claras y accesibles.

“Ordenar las deudas en un contexto inflacionario no solo es posible, es recomendable. La previsibilidad financiera no es un lujo, es una herramienta para vivir mejor. Y cuando una entidad como Banco Formosa reconoce las dificultades de sus clientes y ofrece soluciones concretas, demuestra que es posible pensar en una banca más humana y cercana”, destaca Gabriela Scheidegger.

Antes de pedir un préstamo, conocé el costo real

Tomar deuda sin entender sus costos puede ser muy peligroso. Estos son los tres conceptos clave que debés tener en cuenta:

• Tasa Nominal Anual (TNA): la tasa fija que cobra el préstamo.

• Tasa Efectiva Anual (TEA): refleja cómo se capitalizan los intereses a lo largo del tiempo.

• Costo Financiero Total (CFT): incluye todos los gastos adicionales: seguros, IVA, comisiones, etc. Este número es el que realmente importa al comparar opciones.

En contextos difíciles, las decisiones informadas hacen la diferencia. Si querés seguir aprendiendo sobre herramientas prácticas para mejorar tus finanzas, podés encontrar contenido educativo y casos reales en mi cuenta de Instagram: @finanzascongabi.

Por Gabriela Scheidegger, Lic. en Administración especializada en mercado de capitales y asesoramiento financiero.