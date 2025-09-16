Uniformados asistieron a niños y jóvenes que estaban solos en una casa, sin sus padres

Integrantes de la Comisaría Bernardino Rivadavia hallaron solos en una vivienda a cinco hermanos de entre 2, 4, 9, 13 y 16 años sin el cuidado de adultos responsables y se los trasladó a residencias temporarias, según el protocolo de intervención.

El lunes último, el abuelo de los menores de edad alertó que sus nietos estaban solos y que no los podía cuidar debido al problema de salud.

En forma rápida el personal femenino de la oficina de Género y Violencia Intrafamiliar fue al lugar y encontró a los niños y adolescentes; mientras que los vecinos comentaron que esa situación se produce en forma recurrente y por largos periodos de tiempo.

El caso se informó a la jueza de Menores, Dra. Silvana Adalid Jarzynskiy, quien direccionó el procedimiento.

Por otra parte, se comunicó del caso a la Línea 102 del Servicio de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad y a la Dirección de Niñez y Adolescencia para que realicen el abordaje a través de los profesionales del área.

Con toda la información recabada, las autoridades competentes dispusieron que los menores de edad sean reubicados en residencias temporarias, hasta tanto la Justicia provincial cuente con mayores detalles del caso.