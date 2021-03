Uniformes escolares: la venta cayó un 50% en comparación con el 2020

Compartir

Linkedin Print

Un conocido local comercial del rubro de uniformes escolares, informó que hasta el momento las ventas registradas son un 50% menos que en el 2020, teniendo en cuenta que los clientes dejaron de comprar luego del anuncio del ministro de Educación de la provincia, Alberto Zorrilla, de que en la ciudad capital el inicio del ciclo lectivo sería de manera virtual.

En ese marco Melisa, encargada del comercio, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresó que “comenzamos bien, dos semanas vendimos bien los uniformes y se cortó todo abruptamente, ahora estamos esperando a ver qué dice el gobierno y cómo seguimos”.

“Una semana más o menos estuvimos con bastante gente, se había formado fila incluso y teníamos un personal que nos ayudaba con el ingreso para que no se amontone más gente adentro y fue bastante bien, no como todos los años, pero gracias a Dios pudimos vender algo al menos”, destacó.

Seguidamente aseguró que en comparación con el año pasado, “se vendió un 50% menos, es un estimativo que tenemos. Esperábamos el lunes vender un poco más, pensamos que iba a haber muchísima gente ya que comenzaban las clases el martes, pero fue muy poca la gente que vino por el tema que se está esperando si comienzan de manera presencial o no, tenemos que esperar mientras nos vamos a preparar porque nos quedamos sin mucha mercadería”.

Adelantó además que “ya nos informaron que va a haber un aumento de telas, tendríamos que aumentar un poquito los precios, eso lo veremos más adelante, por el momento siguen los mismos precios hasta nuevo aviso”.

Destacó además que la empresa “vende los uniformes de la mayoría de los colegios, hay talles que ya se terminaron y estamos renovando, como mis jefes tienen la fábrica están haciendo, los que faltan se siguen confeccionando”.

Respecto a si ya tienen pedidos para realizar las tradicionales chombas de las promociones, contó que “tenemos más o menos 10 colegios a los que les estamos por hacer chomba, campera, remeras, ese es uno de nuestros fuertes porque son varios chicos por grupo, también vamos a empezar a hacer guardapolvos y ambos de sanidad para la residencia de enfermería, tenemos varios pedidos, no solo hacemos los conjuntos a sanidad, sino que también bordamos y demás, trabajamos también con la estaciones de servicio y demás y todo es un ingreso”.

Compartir

Linkedin Print