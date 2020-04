UNINOA pide una reunión con el Presidente y reclama «medidas concretas» para el sector

Compartir

Los industriales del norte del país, entre los que se encuentra Formosa, le enviaron una carta el presidente Alberto Fernández «con el fin de presentarle la desbastada situación económica que enfrentan nuestras empresas desde mucho antes de la emergencia sanitaria por el covid-19». A través del comunicado informaron que «la UNINOA (Unión de Industriales del NEA y NOA) acompaña y sostiene las medidas sanitarias tomadas para combatir la pandemia que nos azota. No obstante, es preciso señalar que el diseño de las políticas públicas de estímulos debe tener en cuenta la desigualdad entre las regiones, para la recuperación de las empresas del norte argentino»

En ese marco Andrés Irigoyen, presidente de la Unión Industrial de Chaco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el pedido de reunión virtual con el mandatario nacional para reclamar un «salvataje» para el sector.

«La verdad es que todo el sector industrial y la economía en general está pasando por un momento muy delicado, vemos que hay algunas medidas que se toman desde el gobierno nacional como para asistir a las grandes empresas y que a las industrias a las cuales representamos o a la gran mayoría de las que representamos quedan por ahí afuera de este tipo de medidas, en consecuencia hemos trazado algunas cuestiones que son transversales a todas las uniones industriales y que tienen que ver con la posibilidad de sostener la masa salarial, la vida de las empresas en el entendimiento de que debemos cuidar la salud de la población pero también cuidar la salud de las empresas que es cuidar la salud de la población porque por cada empresa, cada industria que s cierre es largar al tobogán de la pobreza al personal que en ella trabajaba, hay mucha gente que luego no va a tener dinero para llevar a sus casas, no van a tener dinero para alimentar a sus hijos, esto de alguna forma o de otra también se traduce en una cuestión de salud», explicó.

«La República Argentina tiene asimetrías importantes en el perfil que uno quiera analizar ya sea infraestructura, productividad de la tierra, en comunicaciones, en tasas de natalidad, mortalidad, y uno mire el índice que mire, todos mantienen una misma correlación que reflejan una asimetría importante en el país con un claro deterioro de todo el norte argentino y eso es lo que motivó de alguna manera a este trabajo en conjunto que estamos haciendo todas las uniones industriales del norte argentino», manifestó.

Asimismo contó lo que reclaman en este pedido de salvataje. «Pedimos audiencia con el Presidente aunque sea en forma virtual y también planteamos cuestiones que tienen que ver con medidas concretas por ejemplo el diferimiento de pago de impuestos, planes de pago, planes de pago con respecto a préstamos del sistema bancario, a obligaciones impositivas, a subsidiar tasas de interés que están ofreciendo los bancos del 24% que tenga algún subsidio de unos 12 puntos aproximadamente para que sean más accesibles para las empresas, los programas que tienen una limitación para las empresas de hasta 100 empleados, que eso sea abarcativo para todas las actividades ya que hay muchas empresas que tienen más de 100 empleados y que tienen igual o mayor problemas que empresas con menor cantidad de empleados».

Respecto a si las líneas de crédito para el sector son una alternativa, manifestó que «hay dos cosas para tener en cuenta, venimos de más de 4 años nefastos de actividad y rentabilidad dentro de las empresas, en la gran mayoría de las empresas excepto algunas, esta situación agrava mucho más y claramente ahí hay unas cuestiones que forman parte de nuestro pedido y tiene que ver con reglamentación del Banco Central, hay muchas empresas que están al límite con su capacidad prestable en función de las exigencias del Banco Central en términos de la relación técnica con la cual pueden asistir a las empresas, por otro lado también hay requisitos que el sistema exige a los bancos por ejemplo que las empresas para poder sacar los préstamos tienen que estar al día con sus obligaciones tributarias, en este contexto donde difícilmente algún empresario sea cual sea el rubro si tiene que elegir entre pagar a sus empleados, a sus proveedores o pagar impuestos, no creo que esté en las primeras prioridades el pago de impuestos, uno naturalmente va a preferir pagar a sus trabajadores, a sus proveedores para poder continuar trabajando y relega un poco más el tema del pago de impuestos, en consecuencia se vuelve un callejón sin salida donde si uno no tuvo posibilidad y no pudo pagar sus impuestos y no puede acceder al financiamiento porque no está al día con sus impuestos, entonces ahí también hay una cuestión engañosa y de imposibilidad de las empresas de acceder a este financiamiento que plantea el gobierno nacional».

Para finalizar habló de la situación por la que atraviesan las empresas donde el problema más grande será abonar los sueldos de abril, teniendo en cuenta que está habiendo recaudación, «hay una abanico muy grande, hay empresas que no han podido pagar, hay otras que todavía pudieron pagar el sueldo de marzo donde una vez que empezó la cuarentena tenían 20 días de recaudación, el problema más grave va a suceder ahora que tienen con el último tercio de marzo sin poder trabajar y con el mes de abril y depende de qué pase una vez que termina la cuarentena si se prorroga o no, con prácticamente todo el mes de abril sin poder recaudar, en consecuencia hay muchas empresas que no tienen la capacidad financiera o económica para hacerle frente al pago de las obligaciones salariales sin tener la posibilidad de facturar, en consecuencia hay empresas que han tomado la decisión de reducir personal, hay otras que han explicado que pagaron el 50 o el 70% de la masa salarial, hay algunas que están accediendo, en la provincia del Chaco se está siendo muy expeditivo con respecto a las líneas de financiamiento para el pago de sueldos mediante el nuevo banco del Chaco y ya se llevan otorgados unos 70 millones de pesos de crédito para el pago de masa salarial, hay empresas que han accedido a ese financiamiento para hacerle frente a sus obligaciones salariales, pero el problema es que esta situación es solo el inicio de una grave situación que ojalá me equivoque, pero supongo que será peor a la Gran Depresión del 1929, hay mucha incertidumbre, mucha preocupación y en consecuencia lo que estamos haciendo es anticipándonos a los problemas y planteando las situaciones por las que pasan las empresas del norte argentino, las industrias en el norte argentino ante quien es la máxima autoridad y quien tiene las posibilidades de acceder a alguna de las cuestiones que planteamos y entendemos por otro lado que son absolutamente lógicas».