Unión Alfonsinista: “En estos casi dos años de pandemia se ha producido una tragedia educativa”

El Presidente de la Unión Alfonsinista de Formosa-UAL-, el profesor, fundador del gremio Voz Docente, y ex secretario general de esa entidad, Carlos Toloza, afirmó que “en estos dos años de pandemia se ha producido una verdadera tragedia educativa, con niños de la escuela primaria de 1° y 2° grados sin haber adquirido la lectoescritura y de los grados superiores sin dominio de las 4 operaciones y sin lectura corriente y comprensiva a lo que se le agregan los adolescentes de los dos primeros años de la secundaria sin haber aprendido casi nada y los de los dos últimos (5° y 6°), que egresarán y que tendrán graves y casi imposibles condiciones de acceso a estudios superiores o trabajos formales, y más el preescolar de salas de 4 y 5 años, con niños que ingresarán a primer grado sin el aprestamiento necesario”.

“En este cuadro de la realidad educativa, fruto de cuarentenas eternas e insensatas, nadie tiene derecho, ni el gobierno, ni los gremios, ni los docentes, ni los padres e oponerse a la vuelta real y efectiva a las clases presenciales, no puede haber discusiones sobre ese tema, so pena de condenar a nuestros niños y jóvenes a la exclusión social ilimitada”, expresó.

Toloza aclaró que “la lucha de los gremios, los docentes y los padres para el logro de la mejor calidad educativa y de las condiciones necesarias de higiene y de bioseguridad contra la pandemia de covid19, pasa y debe darse dentro del ámbito escolar, creando los Consejos Escolares de Emergencia Sanitaria ( COES), para la vigilancia y reclamos de que se cumplan los protocolos sanitarios dispuestos por el Consejo Federal de Educación para todo el país, de manera independiente y sin injerencia del Ministerio de Educación, que siempre se inmiscuye para desactivar o desviar propuestas y protestas”.

En ese sentido llamó a que “docentes y padres deben organizarse y proceder a la defensa de sus hijos, y son los docentes los que deben informarlos y advertirles de las condiciones sanitarias en que reciben clases los niños y adolescentes, no hay posibilidad de mirar para otro lado, callarse y desligarse, sino toda una obligación profesional y moral de los trabajadores hacia los padres que confían sus hijos a su guarda”.

En cuanto a los trabajadores docentes que se encuentran entre los grupos de riesgo, Toloza aclaró que “deben tomarse la licencia correspondiente y a la que tienen derecho frente al covid19”.

El dirigente radical anticipó que su movimiento pedirá al gobierno de la provincia que “el IASEP atienda y facilite, con la diligencia del caso, todos los estudios necesarios para el control post-covid19, ya que hay trabajadores que están sufriendo serias y graves secuelas de la enfermedad, sobre todo las pulmonares, a los que les cuesta respirar y que no pueden hacer esfuerzos de ninguna clase”.

