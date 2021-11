Unión de Rugby de Formosa: Caype y Aguará clasificaron al Regional NEA

Compartir

Este fin de semana finalizó el proceso clasificatorio al Regional NEA, con victorias en sus respectivos grupos de Aguara y Caza y Pesca, teniendo como premio el primer lugar en sus zonas y la clasificación a la próxima edición del Regional NEA.

Zona 1

-Aguara 33 – Los Teros 14

-San Cipriano WO con Aguara y con Los Teros.

Zona 2

-Caype 28 – Norec 0

-Bermejo 28 – Norec 8

-Bermejo 0 – Caype 24

Los Clasificados son: Qompí, Aguara, Caza y Pesca.

URNE: Taraguy

aseguró su lugar en semis

y Aranduroga debe esperar

Los «cuervos» vencieron a San Patricio por 31-5 y aseguraron la clasificación a las semifinales. Pero las «cebras» dejaron escapar su chances como local y perdieron con Sixty por 19-13. De esta manera, el cuarto clasificado se definirá tras jugarse el pendiente por lluvias entre Sixty y Regatas.

Por la decima y última fecha de la etapa de clasificación del torneo de la URNE que marcó el regreso de la competencia, Taraguy recibió a San Patricio y le asestó la décima derrota en sendas presentaciones. Fue por 31 a 5, luego de un primer tiempo prometedor de 26 a 0.

En Santa Ana, Sixty se impuso 19 a 13 y complicó a Aranduroga en un duelo directo y con el antecedente del partido pendiente entre ellos, que ahora lo necesitan. Y el clásico chaqueño quedó en manos nuevamente de Regatas por 10 a 9 a CURNE.

Y de esta manera, Curne con el bonus quedó con 30 y se adueño del primer lugar. Mientras que Regatas y Taraguy suman 29, aunque a los “remeros” le resta un partido con Sixty, jugarán entre ambos una de las semifinales.

Mientras que el rival de CURNE aun no se conoce, ya que Aranduroga con el bonus suma 21, y Sixty con el triunfo y dos partidos pendientes suma 18 (vs. Aranduroga y vs Regatas).

Por otra parte, el partido entre Taraguy y San Patricio, marcó el fin de la carrera de un legendario hombre de San Patricio, ya que Gastón Atrio habría disputado su último partido vistiendo la camiseta de su “sanpa” querido, a quien le dio más de 20 años de buen rugby, fue Pumita y festejó con sus amigos varios títulos, volvió para sumar con su experiencia y en estos últimos partidos como apertura, demostró su jerarquía.

