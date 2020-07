Unión de Trabajadores del Arte de Formosa pide subsidio para el sector y permiso para trabajar

Compartir

Linkedin Print

Desde la Unión de Trabajadores del Arte en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expusieron el difícil momento por el que atraviesan desde el inicio de la cuarentena decretada ante la pandemia de coronavirus y manifestaron la importancia para el sector de recibir asistencia económica y también un permiso para poder trabajar cumpliendo con todos los protocolos correspondientes.

En ese marco Silvina, una de las integrantes de la agrupación, habló sobre el escenario que atraviesan y sobre el pedido de asistencia económica o alimentaria.

“Nosotros lo que hicimos fue presentar una nota planteando propuestas para poder juntarnos y ver qué tipo de medidas concretas se pueden tomar para facilitar el momento que estamos pasando, ya van más de 100 días en los que no se puede trabajar en la parte del arte, esta nota básicamente hace un pedido de bolsón de comida para todo el sector artístico, en la página de Industrias Culturales está el relevamiento de artistas y el sector al que pertenece cada uno ya sea audiovisual, artesanos, músicos, artistas plásticos y demás, también pedimos que nos den un protocolo o alguna ayuda para poder orientarnos y realizar trabajos para poder seguir teniendo el tema económico, también pedimos el permiso de circulación para que los artistas musicales puedan juntarse a ensayar, tenemos espacios que podemos brindar para eso también por eso pedimos un protocolo para poder cumplir con todo”, expresó.

Asimismo expuso otra situación por el que mucho artistas atraviesan y es que no pudieron acceder al IFE. “Muchos no pudieron cobrar por distintas circunstancias que van más allá de lo que cada uno de nosotros puede hacer o no, por ejemplo tuvieron un gasto alto en tarjetas de crédito que usaron por el tema de no tener efectivo y quizás eso en la cruza de datos generó que capaz había un gasto que se podía hacer y les negaron el acceso al IFE, pero no porque hubiese un ingreso de plata, había un gasto entonces es como que eso fue contraproducente para los resultados positivos de poder cobrar por eso también se está pidiendo si se puede dar a los artistas que no han cobrado el IFE una ayuda, un subsidio para esas personas dentro del ambiente artístico y poder continuar con esto durante los meses en que no se pueda trabajar”.

“El pedido no es que queremos cobrar cosas sino que llegar a un punto de acuerdo para poder tener un protocolo, poder hacer shows vía streaming pero que se pueda dar el permiso de circulación para eso, para poder ponernos de acuerdo en conjunto y poder generar nuestro propio ingreso económico”, acotó.

Silvina contó además que “en toda la provincia son más de 500 personas que dependen exclusivamente de la actividad artística según el relevamiento que estuvimos haciendo nosotros, más allá de lo que figura en las páginas del Estado, pero creemos que hay muchos más, lo que pasa es que hay algunos que están inscriptos y otros no, por eso les pedimos que se inscriban para nosotros poder tener algo más tangible de lo que es la realidad de los artistas en Formosa”.

También señaló que ante la imposibilidad de tener ingresos porque la actividad del sector está pausada, muchos sufrieron el corte de servicios e incluso debieron abandonar sus alquileres. “Lo que también pedimos en la nota es si se puede subvencionar parte de los alquileres presentando los papeles correspondientes y todo lo que nos pidan para poder cumplir con esto, se hace muy difícil, hay espacios que tienen empleados, otros que no, algunos pagan alquiler, todos son independientes, no reciben ningún tipo de subsidio, aparte ahora salió el subsidio de Cultura que está muy bueno porque son hasta 30 mil pesos, hay que anotarse, hay una serie de requisitos que hay que cumplir entonces quizás haya muchos que quizás no vayan a poder tenerlo, queremos poder ver la manera y que a todos les llegue algún tipo de ayuda, este subsidio está buenísimo pero es por única vez y no está pasando en un mes solo, esta situación ya viene desde hace 3 meses y va a seguir un tiempo más, no sabemos cuánto y necesitamos poder solucionarlo, queremos una mano para poder nosotros solucionar las cosas, no estamos pidiendo de que nos vengan a dar algo, es para poder organizarnos bien y trabajar”.