Unión Industrial de Formosa: «Estamos empezando a juntar los problemas post- coronavirus»

Jorge Antueno, titular de la Unión Industrial en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la difícil situación por la que atraviesa el sector en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por Nación para hacerle frente a la pandemia de coronavirus y que también impide a la mayoría de los sectores seguir realizando sus actividades con normalidad, lo que se está transformando en una situación complicada por las pérdidas económicas que provoca.

En ese marco Antueno comenzó hablando sobre una mesa de diálogo que mantuvieron con autoridades de Economía de la provincia para analizar aspectos del sector. «Tuvieron la gentileza de atendernos, de formar una comisión de emergencia ante esta emergencia sanitaria que ha surgido y tan repentinamente nos ha descolocado aun más de lo que veníamos en lo que se refiere a comercios, industrias, producción, se ha conformado una mesa de trabajo a fin de llevar a cabo consultas y pedidos, reclamos desde nuestro sector, al mismo tiempo tener información precisa e importante con las autoridades del gobierno, con el Ministro de Economía, tuvimos la buena predisposición de conformar esta comisión de emergencia y estamos haciendo los reclamos desde nuestras cámaras, de los asociados porque estamos viviendo una situación muy angustiante teniendo en cuenta que venimos de gobiernos anteriores que han maltratado a toda la industria y ha prevalecido la bicicleta financiera, ante esta situación veníamos ya trabajando tendientes a mejorar nuestra capacidad productiva y con esta emergencia nuevamente hemos profundizado nuestras dificultades y se torna difícil afrontar una situación de esta naturaleza», expresó.

Respecto a si toda la industria está parada en Formosa, manifestó que «lo que está dentro de la cadena alimenticia con los productos esenciales está funcionando, también a pesar de que están funcionando lo hacen con cierta dificultad bastante marcada eso es lo que nos habían manifestado, en la Unión Industrial el 90% de nuestros asociados vienen de la foresto industria y la actividad está totalmente paralizada tanto la productiva, la comercial y estamos mal, es donde necesitamos asistencia rápidamente porque también tenemos muchos consorcios que son del interior de la provincia y se nos hace muy difícil, cada día que pasa la incertidumbre sigue aumentando».

En ese marco aseveró que «al no tener ingresos uno no tiene cómo pagar sueldos y ahí nos encontramos con que o se debe reducir horas de trabajo o despedir gente que es lo que uno no quiere porque en la actividad foresto industrial nos lleva mucho tiempo capacitar a una persona y lo que menos quiere una pequeña o mediana empresa es despedir gente», aseguró Antueno.

Asimismo reconoció que tras esta situación, cada empresa decidirá cómo seguir o cómo abonar sueldos a sus empleados, «cada uno tendrá su estrategia y ver cómo venimos pasando esto pero está muy difícil la situación, ahora están lanzando créditos de nación, programas de créditos pero después tenemos una carpeta de licitaciones donde ven si uno es cliente del banco, te hacen una radiografía que es un derecho de admisión y mucha gente en un alto porcentaje va a quedar excluida de ese sistema por eso estamos preocupados».

También aseguró que «cualquiera sabe que tomar crédito para pagar deuda a la larga perjudica a cualquier actividad productiva, comercio o empresa, no es lo mejor, más con la caída en las ventas que venimos de años anteriores, hoy prestando al cero por ciento de interés no sé si la gente va a estar en condiciones de devolver, estamos en una situación muy complicada, pero tenemos confianza y esperanza de que va a pasar todo».

De la misma forma se refirió a la pausa en el pago de tributos y demás para llevar un poco de alivio a los sectores muy afectados, «tanto de tributos nacionales como provinciales, municipales también tuvieron la actitud muy buena y la tengo que destacar por parte de la Municipalidad a través del ingeniero Jorge Jofré de esperar, a la gente de Rentas lo mismo de postergar los vencimientos, en eso se está trabajando y no hay problemas, ya lo han manifestado favorablemente, también las autoridades de recaudación de tributos nacionales, pero se va corriendo y en algún momento hay que pagar, desde Refsa dijeron lo mismo, ya informaron que los vencimientos se van a correr, no es que no hay que pagar, hay que hacerlo porque a algunos se les amontona y se les hace más difícil, se va juntando con el próximo vencimiento».

«Estamos empezando a juntar los problemas que van a ser el post coronavirus con la crisis financiera, la crisis en el país, así como va esto vamos a estar todo el año complicados ya que no está bien la Argentina tampoco la provincia, la recaudación hace meses viene mal, es todo un espiral para abajo que hay que ver cómo lo contenemos, hay que ver si la provincia privilegia los salarios del estado provincial y si lo hace me parece bárbaro, hay que establecer un piso no solamente en Formosa sino que en todas las provincias para asegurar la parte salarial de los empleados públicos», opinó.

«Esta semana nos van a confirmar y nos volvemos a reunir nuevamente», finalizó sobre un próximo encuentro con el gobierno.