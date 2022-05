Unión se queda en La Liga Argentina: venció a Hispano y logró la permanencia

Compartir

Fiesta Tatengue en el Malvicino, que se llevó 83-73 el Juego 5 de la Permanencia y mantuvo la categoría. Hispano por su parte descenderá a La Liga Argentina. La serie se cerró 3-2 para los santafesinos.

Y fue de Unión. En una serie tan impredecible como atrapante que tuvo su definición en el emblemático estadio Ángel Malvicino, el Tatengue terminó de llevarse la pulseada ante Hispano en el quinto juego de la Permanencia por 83-73. De esta forma, los santafesinos se llevaron el último punto y cerraron la serie 3 a 2. Así, logró el objetivo de mantener la categoría y decretar el descenso de Hispano, que desde la próxima temporada volverá a La Liga Argentina.

Fue el cierre de una serie que no paró de dar grandes emociones. Unión no había arrancado bien a pesar de tener ventaja de localía en este mano a mano porque había perdido los primeros dos partidos de local ante Hispano, y en apenas un par de días quedó 0-2 match point en contra. Obligado a ganar ya que sino perdía la categoría, el elenco dirigido por Juanfra Ponce viajó a Río Gallegos contra las cuerdas, sin embargo reaccionó y logró dos triunfazos de visitante para igualar la llave en 2 y forzar el quinto partido de esta noche.

La historia entonces abría un nuevo abanico de alternativas en este miércoles. No obstante, Unión fue mucho más certero en los momentos que lo necesitaba, lastimó en ataque y comenzó a marcar diferencias en el segundo cuarto. Por supuesto que no fue decisivo ya que Hispano se mantuvo al acecho, sin embargo el dueño de casa mantuvo una brecha interesante durante todo el segundo tiempo y nunca titubeó.

Iván Basualdo la rompió con una actuación clave, firmando un doble doble de 11 puntos más 15 rebotes. El pivote estuvo escoltado por otro hombre de experiencia absoluta como Juan Pablo Cantero, goleador con 18 además de repartir 5 asistencias. El podio lo completó un hijo de la casa, Andrés Jaime, de los mejores jugadores jóvenes de esta temporada, que no le tembló el pulso brillando con 8 tantos y 11 asistencias.

En Hispano, que sintió la baja del lesionado Fuller en el partido más importante de la temporada, lo mejor pasó por la rendidora dupla extranjera conformada por Brandon Moss (28 puntos y 9 rebotes) y Deionte Simmons (23 tantos más 9 rebotes). Desafortunadamente para el Celeste, no pudo dar el golpe y se quedó con las manos vacías.

