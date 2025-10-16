Unitán consolida para este año 3 mil hectáreas forestadas en Chaco y Formosa

Unitán continúa con su programa de forestación, que a fines de este año alcanzará las tres mil hectáreas en campos de Chaco y Formosa.

Las especies implantadas son quebracho colorado y eucaliptus de diversas especies (con plantines adquiridos a viveros especializados). Los plantines de quebracho colorado se producen en el vivero forestal propio de la empresa en Puerto Tirol. Único vivero que produce plantines de quebracho colorado y que, en la actualidad está desarrollando también la producción de plantines de varias especies nativas.

Las hectáreas forestadas y certificadas por Verra, generarán una emisión de trescientos mil bonos de carbono conteniendo más de tres millones de árboles.

En la provincia del Chaco los predios se encuentran ubicados en Pampa Almirón, Margarita Belén, Gral. Vedia y Puerto Tirol y en la provincia de Formosa en Villa 213.

A la fecha, a través de auditorías internacionales se midió una captura de 65.000 toneladas de CO2 hasta fines del 2024. Los raleos de estas forestaciones se utilizan como biomasa para alimentación de la planta propia de generación de energía en Puerto Tirol, que permite el autoabastecimiento energético y entregar energía renovable a la red, gracias a una caldera de 60 atmósferas y un grupo turbogenerador de 9 MW.

En la actualidad se está iniciando un nuevo proyecto presentado a Verra, enfocado en mayor biodiversidad del cual ya se han completado unas cuatrocientas hectáreas con variedad de especies como lapacho, palo santo, guayacán y algarrobo en campos de la provincia de Formosa.

En este predio se realizará, junto con una empresa especializada, el seguimiento y medición de la biodiversidad para lograr la Certificación Comunidad, Clima y Diversidad (CCB).

A las forestaciones en Chaco y Formosa se han ido integrando distintas actividades con un doble objetivo, económico y ambiental, como apicultura, alfalfa para generar forrajes y fijar CO2 y ganadería silvopastoril, esta última reduce el riesgo de incendios aportando asimismo material orgánico al suelo.

Esto exhibe un compromiso de la empresa donde se están concretando ambiciosos proyectos con un horizonte de largo plazo y en búsqueda de producir de una manera sustentable y rentable para lograr que la actividad sea sostenible y que pueda ser modelo para muchos otros emprendedores.