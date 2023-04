UNITÁN: el día jueves habrá una reunión entre trabajadores y representantes de la empresa

A más de 80 días de iniciada la huelga, finalmente el día jueves se acordó una reunión entre los trabajadores y un nuevo interlocutor para acercar posturas y destrabar el conflicto. «Nuestra posición siempre fue apostar al diálogo», manifestó Juan Coronel, Vocal del Sindicato de Tanineros, al Grupo de Medios TVO.

«Lo que conseguimos es una posibilidad de diálogo que era lo que estábamos buscando, el jueves tenemos una reunión otra vez. Hablamos y nos pusimos de acuerdo, era eso buscábamos, algo del diálogo. Hay un interlocutor nuevo así que vamos a esperar con el acampe normal», agregó Coronel.

Finalmente, a 80 días de paro de los trabajadores de la fábrica, los directivos de la empresa nombraron un nuevo interlocutor y tras una hora de diálogo con los manifestantes, se acordó una reunión el día jueves para acercar posturas en pos de solucionar el conflicto. La misma tendrá lugar en las instalaciones de la fábrica.

«Nosotros propusimos nuestro sindicato, ellos propusieron la empresa y aceptamos el lugar que querían. Fue una charla muy buena, creo que se abre la puerta que estábamos buscando que es el diálogo para llegar a una solución y un arreglo factible para todos, es decir que ellos trabajen y nosotros también, eso queremos. Se abre la luz de esperanza», señaló al respecto el gremialista.

Cabe señalar que los trabajadores de la firma reclaman un aumento salarial acorde con el costo de la Canasta Básica Alimentaria, junto con mejoras en los aspectos de seguridad e higiene que hacen a las tareas que realizan los operarios. Hasta la fecha, la producción de la fábrica se paralizó ya que únicamente el personal jerárquico cumple con sus tareas.

«El personal jerárquico podía ingresar, nosotros hablábamos con ellos y le decíamos que nos acompañen, si no quieren trabajar en su puesto de trabajo eso estaba cubierto; ellos se retiraban o no se acoplaban e ingresaban. Es más, el otro día, estuvieron 20 minutos esperando a un escribano porque supuestamente les íbamos a decir que no podía entrar y después vino el escribano y simplemente se retiraron», sostuvo Coronel.

Tras varias audiencias fracasadas en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, y con la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, desde el gremio que nuclea a los trabajadores, esperan resultados positivos en la reunión pactada para este jueves.

«Hay un interlocutor nuevo, eso es lo bueno, la posibilidad de dialogar. Nuestra posición siempre fue apostar al diálogo, nosotros buscamos todas las vías para hacerlo», concluyó Coronel.