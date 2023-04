Unitan: «Esperamos que se garantice laintegridad física y la libertad de trabajo»

A través de un comunicado de prensa, Unitan que desde hace tiempo mantiene un fuerte conflicto con sus trabajadores que piden aumento salarial y mejores condiciones de trabajo explicó la situación de la empresa y pidió “garantías” de la integridad física y libertad de trabajo.

“En el día de la fecha -por ayer- y ante la necesidad de cargar tanino para cumplir con compromisos comerciales (no se puede perder un cliente), la empresa intentó cargar un camión en el depósito de la calle Paraguay, fuera de la planta”, comenzó diciendo la empresa en el comunicado; agregó que “para ello debían trasladar un autoelevador que se encontraba en la planta. Sencillamente y demostrando nuevamente que continúan las acciones de bloqueo y en otra acción patoteril, el autoelevadorista fue amenazado por querer trabajar (pese a que no pertenece al gremio en conflicto) y le impidieron sacar la máquina necesaria para la carga. Conclusión: algún cliente se perderá”.

Lamentaron que los trabajadores que reclaman “siguen desoyendo la orden de desalojo emitida a fines de enero pasado, siguen impidiendo el ingreso a la planta de personal ajeno al conflicto, siguen perjudicando a trabajadores del interior porque no podemos recibir materia prima. Estas acciones no es ejercer el derecho de huelga, esto es cometer delitos; comenzando por el de desobediencia al mandamiento judicial de levantar el bloqueo”.

“Esperamos que la Justicia y las fuerzas de seguridad puedan garantizar el urgente levantamiento del ilegal bloqueo y garanticen la integridad física y la libertad de trabajo de aquellos que, simplemente desean trabajar”, cerraron.

