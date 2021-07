Unitán impulsa su plan de forestación intensiva de quebracho colorado

Compartir

Unitán continúa con su plan de forestación intensiva con dos vertientes, una de especies nativas como quebracho colorado, y eucaliptos híbridos, entre otros.

Los eucaliptos híbridos están orientados a producir biomasa, para abastecer a la planta ubicada en Chaco. En tanto, el quebracho colorado tiene una producción destinada en partes iguales a las actividades de Chaco y Formosa.

Unitán celebró los resultados que está dando en Formosa la plantación de quebracho colorado, en cuanto a porcentajes de crecimiento, enraizamiento y fijación, lo que redunda en resultados técnicos muy positivos.

Las plantaciones de quebracho también por iniciativa de la empresa, están inscriptas en el marco de la Ley N° 25.080. Además se comenzó con la certificación de bonos de carbono en las plantaciones, también se avanzó en los estudios y preparativos para la certificación, habiéndose ya realizado la audiencia pública para la presentación del proyecto a las partes interesadas, vecinos, autoridades, docentes, colegio de ingenieros forestales. En la misma se informó respecto a los alcances del trabajo encarado, sus ventajas, los estudios de impacto ambiental realizados al respecto, y la mitigación de los eventuales contratiempos, como puede ser el paso de una maquinaria o transportes y situaciones similares, que fueron evaluadas y cada una tiene su propuesta de mitigación.

Este tipo de audiencias públicas se realizan por si algún particular tiene algún planteo o alguna propuesta. La recepción fue muy buena, no hubo reparos ni quejas, más bien hubo mucha gente interesada en que el proyecto y la experiencia se vuelque y se generalice, para que más personas puedan implementar este tipo de soluciones forestales. En tanto, en agosto, está prevista la llegada a la región de los certificadores que van a formalizar los permisos para emitir bonos de carbono, y así de esta forma Unitán será la segunda empresa en el país que va a emitir bonos de carbono con esta nueva modalidad que se llama VCS (que es la más usada en el mundo), en la Argentina.

Este logro también pretende ser un modelo para que otra gente se entusiasme y pueda encarar este tipo de acciones ecosistémicas. Hay un estudio que se presentó sobre quebracho colorado que está en la sección de la especie en la web oficial de la empresa Unitán.

La firma industrial además confirmó la adquisición, en estos días, de un nuevo campo para continuar con las tareas de forestación, en lo que queda de este año y el año próximo, con quebracho colorado con plantines producidos en su propio vivero industrial. Así mismo se tiene previsto avanzar en la adquisición de otros inmuebles para la expansión del plan de forestación de especies nativas.

Desde la empresa resaltaron el hecho de que este ambicioso plan implica una fuerte inversión en las etapas de forestación y desarrollo, ya sea en plantines, personal, contratistas, terrenos, etc. La iniciativa tiene previsto en un futuro cercano que haya apertura al pastoreo en las plantaciones, con lo cual habrá una mezcla de actividad silvopastoril más que sustentable, en el marco de la labor productiva que llevan adelante.

