Uno de los hijos de Ramón Díaz chocó con el auto y murió su esposa

Michael Díaz, uno de los hijos de Ramón Díaz, sufrió un grave accidente en la Ruta 5, a la altura de la localidad bonaerense de 9 de Julio, cuando iba manejando su camioneta y en el siniestro falleció su mujer. El ex jugador de San Lorenzo fue trasladado al hospital más cercano junto con su hijo de 6 años.

Según pudo recavar Infobae, Michael Díaz, de 37 años, protagonizó un choque frontal con su camioneta Dodge RAM, que impactó con una Renault Kangoo en la que también perdió la vida su conductor. El accidente sucedió este martes en horas del mediodía a la altura del kilómetro 252 de la Ruta 5, entre las ciudades de Bragado y 9 de Julio.

Luego del fuerte impacto entre los vehículos, la mujer, identificada como Bárbara Oliver (32 años), fue despedida del habitáculo de la camioneta RAM, se presume que no tenía puesto el cinturón de seguridad y murió en el lugar. En tanto que que Díaz y su hijo, Milo, fueron derivados al Hospital Julio de Vedia con lesiones leves, confirmó el Comisario Inspector Gustavo Quemehuencho, Jefe de Policía Comunal, en declaraciones al medio El Regional de 9 de Julio.

La otra víctima, Aldo Flaque, es quien manejaba el utilitario y era un ex bombero de 65 años domiciliado en 25 de Mayo. Además de Policía Vial y Policía Comunal, interviene una dotación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, a cargo del Jefe de Estación, Sergio Fernández. La causa fue caratulada “Doble Homicidio Culposo” y aún trabajan los peritos en el lugar. El tránsito, asistido por personal del Peaje, se liberó en ambas manos a las 15:30 horas. Si bien es motivo de investigación, se cree que la RAM invadió el carril contrario y se tiró a la banquina. Allí se produjo la colisión fatal con la Kangoo.

Por su parte, el periodista local Daniel Escobedo, contó en TyC Sports que la ruta es insegura y “se cobra víctimas todos los días”. Además, informó que Michael está bajo una crisis nerviosa y no para de llorar. Al hijo aún no le avisaron el fallecimiento de su madre y ambos heridos serán trasladados a la Capital Federal para mayores controles. Otras fuentes consultadas por este portal, aportaron que el hijo de Ramón Díaz sufrió una fractura en el fémur de su pierna derecha y un traumatismo de tórax leve, mientras que el niño tiene un yeso por un pequeño esguince y está con contención psicológica por parte del equipo de salud mental del hospital Julio de Vedia. Ambos están fuera de peligro y aguardando el traslado por obra social a una clínica de Buenos Aires.

Michael Díaz nació en Avellino, Italia, e inició su carrera como futbolista en San Telmo. En 2007 pasó a San Lorenzo, donde Ramón fue contratado como entrenador y jugó junto a su hermano Emiliano, actualmente ayudante de campo de su padre en Al-Hilal de Arabia Saudita. Tuvo un paso por Defensores de Belgrano, Indios de Chihuahua (México) y Ferro de Trenque Lauquen.

Al momento del accidente, Ramón Díaz se encontraba dirigiendo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita con su equipo, Al-Hilal, que derrotó 3-1 a Al-Fateh.

