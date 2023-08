Unos 482.602 electores están habilitadospara votar el próximo domingo en las PASO

El padrón electoral de la provincia de Formosa registra 482.602 electores habilitados para votar el domingo 13 de agosto. Habrá 1484 mesas para sufragar, según datos de la Cámara Nacional Electoral.

En ese sentido, la doctora Sandra Moreno, presidenta del Tribunal Electoral Permanente (TEP), comenzó indicando que “en las PASO hay que hablar de precandidatos porque son las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias e internas para aquellos partidos o alianzas que han decidido presentar varios candidatos”.

Las precandidaturas presentan cinco categorías: presidente y vicepresidente, parlamentario nacional del Mercosur, senadores, diputados y parlamentario por la provincia.

Hizo notar que el voto “para los jóvenes es un derecho, no una obligación”, por lo tanto en el caso de que decidan no ir a sufragar, “no tienen que justificarlo”. El resto de los empadronados sí, apuntando que “para estas elecciones son 2000 más que en los comicios provinciales”.

“El padrón quedó en 482 mil electores divididos en 1484 mesas. Se han utilizado más escuelas que en las elecciones provinciales, así que hay que revisar el padrón (https://www.padron.gob.ar/), ya que se ha llegado a un máximo de 12 mesas por escuela”, puntualizó.

Respecto de la tarea del TEP, explicó que “estamos colaborando con el Juzgado Federal, con los doctores Pablo Morán y José Aguilera, en las tareas de logística cuando lo requieren”.

Del mismo modo, “fuimos invitados a la reunión del Comando Electoral donde se mostrará cómo será la tarea del Correo Argentino, que es la empresa encargada del despliegue y el repliegue de las urnas, al igual que del material electoral y la transmisión de los datos de los telegramas”.

“Con candidatos provinciales han sido oficializadas seis boletas, pero pueden ser hasta 29 boletas con las precandidaturas nacionales las que aparezcan en el cuarto oscuro”, precisó, aclarando que “es responsabilidad de los partidos reponer las boletas”.

Agregó, a su vez, que “en Formosa se utilizará el sistema biométrico para identificar la identidad de los electores”, precisando que “es una medida que la Cámara Nacional Electoral decidió aplicar en el norte fronterizo, en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy”.

El mismo funciona a través de un dispositivo similar al que se utiliza para pagar con tarjeta de crédito, que se debe habilitar y se prende como un celular. La autoridad de mesa se identificará con un número de usuario y contraseña que llegará dentro del equipo electrónico empaquetado.

Prosiguió marcando que al colocar allí el número de documento del elector que va a emitir su voto, aparecerán los datos. Tras ello, la autoridad invitará –porque no es obligatorio- al elector a registrar la huella digital.

De presentarse algún inconveniente y no pueda registrarse la huella, la persona podrá votar igualmente, y si no quisiera efectuar la prueba biométrica, también puede negarse.

El escrutinio definitivo será 48 horas después de que termine el comicio, es decir el martes 15 de agosto, a las 18 horas en la Escuela N° 66, ubicada en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la calle Maipú, en la Capital.

