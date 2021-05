Unos 5 mil usuarios no pagarán la boleta de mayo de Aguas de Formosa

Compartir

El ingeniero Alfredo Gusberti, gerente de Aguas de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que unos 5 mil usuarios de Formosa son alcanzados por el subsidio provincial y están exentos de pagar la boleta del mes de mayo.

“El gobierno provincial ha dispuesto un subsidio para el pago total de las facturas, en nuestro caso del agua para las que tienen vencimiento en el mes de mayo que van a ser subsidias por el gobierno para los usuarios clase 10. Tenemos básicamente 5 tipos de usuarios; los clase residencial o clase 1, los baldíos que tienen disponibilidad de servicio o clase 2, los comercios y pequeñas industrias clase 10, los industriales clase 11 y los usuarios especiales clase 12, son cinco clases, los clase 10 que son los comercios porque el espíritu de esta norma es ayudar a aquellos comercios sobre todo a los que han tenido que cerrar sus puertas o se vieron afectados por las medidas que han sido inevitables de tomar en el marco de la pandemia, a esos usuarios directamente Aguas de Formosa les va a hacer una nota de crédito, a los que no han pagado la factura ya no tienen que hacer nada, los que hubieran pagado en estos días que llevamos de mayo, se les va a hacer la nota de crédito y el mes que viene si hay una diferencia a favor, se pasa para la factura siguiente y si hay una diferencia en contra es la diferencia que tendrían que pagar, por ahora el subsidio es por el mes de mayo, no es por las facturas anteriores si es que están adeudadas”, explicó Gusberti.

Aclaró además que “el convenio de Aguas de Formosa es para todos los usuarios de la empresa que esencialmente presta el servicio en la ciudad de Formosa y sus alrededores que es donde se han aplicado las medidas sanitarias, todo nuestro universo de usuarios clase 10 son los que van a ser beneficiados por este subsidio, en el marco de este convenio hay que ver casos especiales que dan al margen para ver si hay alguna situación que revisar, pero en términos generales esa es la disposición”.

“Aproximadamente son 5 mil los usuarios beneficiados sobre 55 mil usuarios que tenemos que es el orden del 10% más o menos”, destacó.

En ese sentido Gusberti señaló que “la gran mayoría de los comercios chicos no supera el máximo del cargo fijo porque no consumen más de 20 metros cúbicos y por lo tanto pagan solo el cargo fijo, el consumo medido se empieza a pagar el metro cúbico N°21, la gran mayoría está ahí, por supuesto que después hay otros que pueden tener lecturas superiores”.

Al ser consultado por ejemplo sobre si un lavadero entra en el beneficio, explicó que “si es clase 10 está incluido, hay cuestiones, hay una lupa que habrá que poner si se presenta algún caso particular que haya que revisar, quien ha dispuesto el subsidio es el estado provincial y la reglamentación fina merecerá algún análisis pero la gran mayoría no tendrá ningún inconveniente, son casos especiales, pero cualquiera que tenga duda que se comunique con la empresa, los usuarios comerciales están en condiciones de comunicarse fácilmente con la empresa ya sea a través del teléfono que figura en la factura que son líneas rotativas o se pueden acercar hasta el salón comercial donde tenemos todas las medidas preventivas para atenderlos y evacuar cualquier duda que tengan”.

Para finalizar, destacó que, pese a la situación sanitaria, nunca dejó de brindarse el servicio. “Hemos tomado medidas para que no se afecte la prestación del servicio, pero como organización no nos hemos visto fuera de este problema, por suerte no hemos tenido casos que se originaran dentro de la empresa, pero sí hemos tenido esta situación de gente que se puede contagiar y el tema que más nos afecta a nosotros es el aislamiento que tienen que hacer los que son contactos estrechos porque no pueden venir a trabajar, nos ha ocurrido y nuestra capacidad de repuesta para atender algunos reclamos se ha visto un poco afectada, pero la prestación del servicio la tenemos garantizada”, valoró.

