Unos 50 comerciantes del Mercadito reclamaron poder exhibir sus productos en la vía pública

Compartir

Linkedin Print

Un grupo de comerciantes del Mercadito Paraguayo solicitó a la municipalidad que les permitan exponer productos en la vía pública para venderlos.

Luego del ordenamiento del tradicional Mercadito Paraguayo, un grupo de 50 comerciantes se reunió con autoridades de Bromatología municipal para solicitarles que les permitan exhibir sus mercaderías en la vereda para la venta luego de que inspectores del área les advirtieran que el incumplimiento a la ordenanza que regula la actividad en la zona podría tener sanciones. «Es totalmente indispensable exhibir en la vía pública, hay familias que viven de esto», exclamó una comerciante de la zona al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros nos convocamos porque desde horas tempranas de la mañana vinieron los inspectores a decirnos que no podíamos sacar ni una mercadería afuera, que no podíamos usar la vereda para comercializar los productos cuando anteriormente nos habían autorizado que podíamos usar 60 centímetros, hoy nos desayunamos con que no podemos exhibir absolutamente nada», denunció Shirley Britez, una comerciante del sector.

Según manifestaron en la zona, lo señalado por los inspectores provocó que al menos unos 50 comerciantes se unieran para dirigirse a las oficinas de Bromatología y pedir una audiencia con sus autoridades. «El jefe de Bromatología nos atendió y nos dijo que por ordenanza municipal estaba prohibido, tratamos de dialogar entre todos pero sacamos en conclusión que a partir de la tarde nos van a hacer sacar una nota donde el comerciante se compromete solamente a sacar 60 centímetros de la vereda, aclarado que si nos sobrepasamos de esos 60 centímetros, el inspector va a venir a decomisar la mercadería y también nos van a quitar la habilitación comercial», agregó Britez.

“La mercadería sería decomisada con la clausura del local, más el quite de habilitación, eso dijo textual el jefe de Bromatología”, reiteró la comerciante.

La respuesta obtenida no recayó bien en los comerciantes quienes pidieron que escuchen su reclamo ya que consideran que cumplieron con todo lo exigido por la municipalidad durante los trabajos de reordenamiento de la zona. “Es totalmente indispensable exhibir en la vía pública, hay familias que viven de esto, además el Mercadito existe hace más de 100 años. Está totalmente ordenado el Mercadito si hasta el techo que teníamos nos sacaron, hicimos todo como corresponde, ahora ya directamente nos prohíben que saquemos los productos afuera».

«No pueden venir a cambiarnos la idiosincrasia que forma parte de la ciudad hace más de 100 años. No pueden venir a cambiarnos de esta manera en forma tan arbitraria, no me parece justo. Somos como 200 o 300 comerciantes acá”, concluyó Shirley.

Compartir

Linkedin Print