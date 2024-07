UPCN de San Juan daría marcha atrás y seguiría en Liga Argentina de Vóley

El equipo sanjuanino, que había renunciado a la competencia en contra de la centralidad porteña, ahora parece que podría seguir.

Hace exactamente una semana, el jueves 27 de junio, la dirigencia de UPCN difundió una carta por la cual renunciaba a seguir jugando la Liga Argentina de Vóley (LVA). Con la firma de José Villa, el impredecible secretario general del gremio UPCN San Juan, y además presidente del club de vóley que financia el sindicato, y con el título «Centralismo, negocios o vóley», los Cóndores enviaron un comunicado anunciando su baja tras 17 años de vida en el vóley y explicando los motivos.

El equipo que ganó nueve veces el título de Liga (suma 24 en total, es el más ganador del vóley nacional), tiene al entrenador récord de victorias del vóley nacional, protagonizó un encendido clásico con el Bolívar de Marcelo Tinelli (se bajó en el 2020 tras lograr ocho títulos) y lo viene de hacer ante el Ciudad de Facundo Conte, contra el que jugó las finales del 2021, 2022 y 2023 (ganó las primeras dos) siendo semifinalista de la 2024, derrota ante Policial… ¿se retira de la competencia? Siete días después del portazo, parece que la puerta se puede abrir nuevamente.

Según informa 0264 Noticias de San Juan, el propio Villa admitió la posibilidad de dar marcha atrás en la polémica decisión. ¿Por qué? Por llamados «de arriba»…

«Si fuera por mí, digo que UPCN se bajó, se terminó, listo. Estoy grande y he vivido muchas cosas como para aguantar que nos pongan las reglas de juego que quieren los de Capital Federal. Pero, cuando dije que nos bajábamos, me llamó el gobernador (Marcelo Orrego) y me dijo que habláramos, que no tome una decisión: quedamos en reunirnos la semana próxima y se define todo el viernes que viene», explicó Villa.

El mandamás de los estatales sanjuaninos también reveló que hubo un llamado más de otra persona con peso… «Estuve con el secretario general de UPCN en el país, Andrés Rodríguez, y me dijo ‘estás loco, vos no te podés bajar. UPCN no se puede bajar’. Así que con él también habrá una reunión y veremos cómo sale todoo».

El problema por el que se bajó

UPCN y cómo se puede arreglar

UPCN, básicamente, apuntó al sistema de competencia de tours (se juegan siete etapas en diferentes sedes, ya no hay más partidos de local y visitante), «que va en contra de lo que nosotros queremos para el torneo y para la disciplina… no le permite a los clubes jugar ante su público cada dos semanas, sino apenas un puñado de veces». Y además porque «es económicamente desfavorable por los gastos de traslado y hotelería de los clubes de las provincias del interior». Esa modalidad que ya se viene realizando ganó por 8 votas a 2 en el Consejo Directivo. UPCN y Once Unidos (otro que renunció) fueron por la negativa.

Pepe Villa, el hombre

fuerte de UPCN

Respecto al inconveniente de costos, Villa también habló de cómo se podía palear: «El gobierno provincial está con su aporte, que es importante, pero necesitamos un apoyo mayor. También, que el gremio a nivel nacional nos brinde su respaldo económico. Vamos a ver qué pasa en las reuniones que tengamos, pero hay que esperar. Por lo pronto, vamos a pedir una prórroga a la Aclav de la decisión que comunicamos y el viernes de la semana que viene se define».

Fabián Armoa, el

histórico técnico de UPCN

Si UPCN vuelve sobre sus pasos, tiene que resolver dos temas importantes. El mayor es armar un plantel desde cero, ya que no tiene más jugadores con contrato y tampoco se renovó el vínculo con su entrenador histórico Fabián Armoa, que dirigió a la Selección en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando el equipo fue quinto.

El otro es de índole de relaciones. En su carta renuncia le pegó a la dirigencia de la Aclav y a un club en particular, Ciudad Vóley.

Marcelo Orrego,

gobernador de San Juan

Hicimos todo lo posible para volver a tener un campeonato federal y competitivo, pero no alcanzó. El negocio, parece, para algunos fue más importante que el vóley», dice el comunicado que firma Villa. Y apunta: «El club Ciudad Vóley, favorecido hasta en el fixture (nunca enfrentó a los organizadores de cada Tour en la pasada temporada) por gestión de Roberto Zalcman y con el aval del presidente de Aclav, Jorge Vivas, que a su vez es consejero de Ciudad Vóley, es el impulsor de este tipo de Liga Argentina».

El comunicado de UPCN

con su renuncia (27/6)

Con enorme tristeza, pero con la certeza de que no había otro camino para UPCN San Juan Vóley, comunico que no seguiremos participando de la Liga de Vóleibol Argentina.

Con nueve títulos logramos ser el club más ganador en la historia de la Liga Argentina, buscamos nuevos horizontes y conseguimos conquistar dos veces el Campeonato Sudamericano de Clubes, también histórico. Fuimos más allá y obtuvimos dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Clubes, sin precedentes para el vóleibol argentino.

Buscamos siempre ser mejores y que el vóley de San Juan y de Argentina estuviera bien representado. Tras 17 años de este amor incondicional que tuvimos por el deporte podemos decir que logramos ese objetivo: UPCN Vóley es el club más ganador en la historia del país y lo seguirá siendo durante mucho tiempo.

Sin embargo, nuestra lucha no alcanzó para vencer al centralismo de los clubes de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores y al sistema de competencia que persigue la Asociación de Clubes de Liga Argentina de Vóleibol (ACLAV), que va en contra de lo que nosotros queremos para el torneo y para la disciplina.

El formato Tour no le permite a los clubes jugar ante su público cada dos semanas, sino apenas un puñado de veces (y sólo en caso de clasificar a semifinales, que también tiene un criterio de disputa que no apoyo) en toda una temporada. Este sistema de competencia, además, es económicamente desfavorable por los gastos de traslado y hotelería de los clubes de las provincias del interior, que atravesamos todo el país para poder jugar. Para que tengan una idea: de los siete Tour de la fase regular y el octavo, por cuartos de final, cinco fueron en Buenos Aires, dos en Tucumán y uno en Formosa.

Hicimos todo lo posible para volver a tener un campeonato federal y competitivo, pero no alcanzó. El negocio, parece, para algunos fue más importante que el vóley.

A su vez, le planteamos la situación a la Federación del Vóleibol Argentino, pero sólo recibimos silencio como respuesta.

Luchamos durante los últimos años para jugar como siempre se hizo y tal como se disputan los torneos nacionales en todo el mundo, demostrando con datos, estadísticas y cifras que el formato Tour daña las finanzas de los clubes, aleja al público de las canchas, desvanece el vínculo con los hinchas e impacta en el nivel de competencia, entre otros aspectos.

Sin embargo, la mayoría de los clubes que integran ACLAV opta por un certamen que sólo beneficia a los clubes de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, elige tener una Liga Argentina de la que ya sólo le va quedando el nombre porque no es más que un Torneo Metropolitano con un par de invitados.

ACLAV ha logrado que clubes altamente profesionalizados jueguen en días de semanas a media mañana, en estadios vacíos y en ciudades alejadas de las instituciones y de sus seguidores. Esos estándares de mediocridad a los que hoy aspira ACLAV están en las antípodas del gen que atraviesa y distingue a UPCN San Juan Vóley. Por eso tomamos la decisión de no participar de la Liga de Vóleibol Argentina.

En nombre de UPCN San Juan Vóley quiero agradecer a todos los jugadores, integrantes de cuerpos técnicos, colaboradores, dirigentes y fundamentalmente a cada uno de nuestros seguidores por todos estos años de alegrías, conquistas y apoyo incondicional.

Me gustaría decir que pronto volveremos, pero no lo sé. Sí estoy seguro de que fue un hermoso camino recorrido. ¡Hasta siempre!

José A. Villa, Presidente de UPCN San Juan Vóley.