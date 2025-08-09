UPCN incorporó al receptor alemán Leon Meier: el perfil del gigante de 2,04 metros

UPCN San Juan Vóley, el club más ganador del vóley nacional, comenzó a armar su plantel de cara a la próxima temporada de la Liga de Vóleibol Argentina. Una de sus incorporaciones es el alemán Leon Meier, receptor punta de 2,04 metros de altura, con experiencia en varios clubes de Europa y en la selección de Alemania.

Meier, de 23 años, viene de jugar en clubes de Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Grecia y ahora UPCN lo fichó para nuevo desafío.

El receptor punta recientemente integró la selección absoluta de su país en la Volleyball Nations League.

Con una destacada trayectoria tanto en indoor como en beach volley (donde fue campeón europeo U18), Meier aportará potencia ofensiva, alcance en la red y versatilidad a un equipo que se prepara para pelear en todos los frentes en su regreso a la LVA.

“Estamos muy contentos con el fichaje de Meier. Leon es un jugador joven, con gran proyección internacional, que nos va a dar un salto de calidad en una posición clave”, destacó el presidente de UPCN, José Pepe Villa.

UPCN, nueve veces campeón de la LVA, volverá a jugar el torneo en la temporada que se avecina. Como sucede desde 2008, el equipo será dirigido por el entrenador Fabián Armoa, quien tendrá como entrenador asistente a Gustavo Molina. Enrique Valle, por su parte, será el manager.

Datos clave

-Nombre: Leon Meier

-Edad: 23 años

-Altura: 2,04 m

-Lugar de origen: Bühl, Alemania

-Posición: receptor punta

Trayectoria en clubes:

-Se formó en TV Bühl, su club local, donde debutó en el primer equipo en la temporada 2017/18

-2018‑2020: jugó en VYS Friedrichshafen y VC Olympia Berlin en la temporada 2020/21

-Regresó a TV Bühl en octubre de 2020 hasta el retiro del equipo de la Bundesliga en 2021

-2021/22: fichó por Tours VB en Francia

-2022/23: jugó en Lindemans Aalst (Bélgica)

-2023/24: militó en VC Limax en Países Bajos como parte de competiciones europeas

-2024/25: representó al Pegasus Polichnis en la liga griega A1 Ethniki

Mundial U21:

Las Panteritas

superaron a Puerto Rico

en sets corridos

En la segunda presentación del Mundial U21, Las Panteritas triunfaron frente a Puerto Rico por 3-0, con parciales de 25-23, 25-23 y 25-21. Berdardita Aguilar fue la máxima anotadora con 19 puntos.

En un partido parejo, las chicas supieron presionar en momentos claves para no dejar que el rival tome la delantera. El próximo partido será el sábado 9 a las 00hs y enfrentarán a Serbia.

Disputarán cinco partidos en la Zona A, donde, los cuatro mejores equipos, clasificarán a los octavos de final.

Argentina: Cabrera (4), Chiappero (1), Margaria (6), Garibaldi (11), Bednarek (11), Aguilar (19), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (1), Martínez Casas (4), Franco (2), Studer (1), Routabol (-).

MUNDIAL U21 FEMENINO

Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

Argentina: Cabrera (6), Chiappero (2), Margaria (8), Garibaldi (10), Bednarek (16), Aguilar (11), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (-), Martínez Casas (3), Franco (-), Routaboul (-), Studer (-).

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

9/8, 00hs – Argentina vs. Serbia

11/8, 00hs – Argentina vs. Vietnam

12/8, 09hs – Indonesia vs. Argentina