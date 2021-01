UPCN San Juan, Obras y UVT debutaron con un triunfo

Compartir

La Liga de Vóleibol Argentina vivió su segunda jornada este viernes, donde UPCN, Obras y UVT, los tres equipos sanjuaninos, tuvieron sendos estrenos triunfales ante Ciudad, Once Unidos y Paracao, respectivamente. Este sábado juegan Defensores de Banfield – UPCN y UVT – Obras.

OBRAS 3 – 1 ONCE UNIDOS (23-25, 25-13, 25-21 y 25-14)

En el primer turno, Obras de San Juan debutó con un triunfo en la burbuja de ida tras derrotar a Once Unidos por 3-1. Si bien el equipo de Mar del Plata comenzó mejor, Obras reaccionó a tiempo y de la mano de los goleadores Ramiro Núñez y Juan Bucciarelli -ambos fueron los máximos anotadores con 16 puntos cada uno- pudo sellar la remontada.

Obras de San Juan: Nicolás Sánchez (1), Juan Bucciarelli (16); Flavio Rajczakowski (8), Franco Medina (8); Ramiro Núñez (16), Ramiro Nielson (12). Líbero: Lautaro Morales. Ingresaron: Alejandro Godoy (-), Ignacio Segovia (-), Mauro Aguilera (2), Juan Pablo Lueje (líbero), Nicolás Robins (-).

Club Once Unidos: Bautista Peralta (2), Ian Mehamed (12); Joaquín Layús (10), Iván Quiroga (13); Mauro Zelayeta (11), Marcos Richards (10). Líbero: Matías Martín. Ingresaron: Santiago Aranguren (-), Lukas Rojas (-), Alejandro Manzín (1).

UPCN 3 – 2 CIUDAD (25-14, 18-25, 22-25, 25-21 y 15-12)

Más tarde, llegó el turno de la presentación de UPCN San Juan Vóley, que trabajó hasta el quinto set para celebrar el triunfo ante un Ciudad que volvió a llegar al tie-break pero no lo pudo cerrar a su favor como en el debut ante Paracao. Con un buen trabajo de Alejandro Toro (20 puntos) y el destacado ingreso de Manuel Armoa (12), el heptacampeón pegó fuerte de entrada en el último capítulo y sentenció la victoria.

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic (1), Leozao (11); Junior (10), Pablo Guzmán (7); Juninho (4), Alejandro Toro (20). Líbero: Nicolás Perren. Ingresaron: Manuel Armoa (12), Santiago Álvarez (9), Mateo Bozikovich (-).

Ciudad Vóley: Federico Arquez (3), Agustín Bruschini (1); Sergio Soria (8), Gastón Fernández (12); Brian Melgarejo (18), Dusan Bonacic (19). Líbero: Damián Zalcman. Ingresaron: Wilson Acosta (12), Gabriel Aramayo (-), Valentino Vidoni (-).

PARACAO 2 – 3 UVT (25-21, 23-25, 22-25, 25-21, 11-15)

En el cierre de la jornada, UVT Vóley se dio el gran gusto de celebrar su primer éxito en la categoría más importante de clubes del país. Luego de arrancar abajo en el marcador, los sanjuaninos dieron vuelta el partido y vencieron al local Paracao en cinco sets. Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador de UVT con 26 puntos.

Club Atlético Paracao: Pablo Urchevich (1), Gustavo Vaca Álvarez (8); Lucas Sansone (6), Julián López (8); Gonzalo Lapera (27), Juan Simón Villarruel (15). Líbero: Santiago Arroyo. Ingresaron: Matías Albrecht (1), Lautaro Verdún (6), Joaquín Alzueta (1).

UVT Vóley: Fernando Arpajou (1), Gerónimo Elgueta (26); Fabián Flores (11), Miguel Liand (14); Juan Vásquez (18), Marcos Quinteros (5). Líberos: Giancarlo Checcarelli, Mariano Díaz Ogas. Ingresaron: Franco Quinteros (-), Leonel Morales (3), Juan Alamino (2).

