UPSRA Formosa Celebra la Recuperación de 15 Puestos de Trabajo en Seguridad Privada

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) Formosa ha anunciado con gran satisfacción un importante logro para los trabajadores del sector en la provincia: la recuperación y creación de 15 puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad privada. Este éxito subraya la eficacia de la gestión sindical en la defensa de los derechos laborales y la garantía de condiciones dignas para los vigiladores formoseños.

Reincorporación Tras Despidos y Nuevas Incorporaciones

La noticia central gira en torno a la reincorporación de 10 trabajadores que previamente habían sido desvinculados por una cooperativa de seguridad. Este proceso de restitución laboral representa un alivio directo para las familias afectadas y una victoria en la lucha contra la precarización en el sector.

Pero el alcance de la gestión fue más allá. Según detalló la conducción gremial, el logro no se limitó solo a subsanar despidos, sino que se complementó con la incorporación de 5 nuevos vigiladores. En total, son 15 personas que se suman o regresan al circuito laboral formal. Esta expansión laboral «fortalece así la presencia laboral en la provincia», asegurando más oportunidades y mayor cobertura bajo un marco de legalidad y derechos.

El Traspaso a una Empresa Formal: Garantía de Derechos

Uno de los aspectos más significativos de esta gestión es el cambio de administración del objetivo de seguridad en cuestión. La prestación del servicio, que «hasta el momento estaba en manos de una cooperativa», pasó a ser gestionada por una «empresa de seguridad formalmente constituida».

Este traspaso es crucial, ya que el modelo de cooperativa en el sector de la seguridad a menudo ha sido cuestionado por su tendencia a generar condiciones laborales menos favorables, en contraste con las empresas de seguridad formales. Al asumir el servicio una empresa regulada, se garantiza un marco de «mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores». Esto incluye salarios de convenio, aportes sociales, cobertura médica y todos los beneficios que corresponden al personal de seguridad privada enmarcados en la legislación vigente.

Compromiso Gremial Reafirmado: El Valor del Rol Sindical

La delegación de UPSRA Formosa utilizó este logro para «reafirmar su compromiso con el bienestar y la defensa de los trabajadores de la seguridad privada». La acción sindical fue determinante no solo para recuperar empleos perdidos, sino también para asegurar que la prestación del servicio se realice bajo un paraguas de legalidad y dignidad.

Este caso se presenta como un claro ejemplo de la «importancia del rol sindical en la recuperación de empleos y la lucha por condiciones laborales dignas». La vigilancia constante por parte de UPSRA sobre las condiciones de contratación y la legalidad de las empresas operantes en Formosa es la clave para evitar abusos y garantizar que los vigiladores sean tratados con el respeto y los derechos que merecen. La meta de la delegación es seguir trabajando para que cada puesto de seguridad privada en la provincia se desarrolle en un ambiente formal y con plenas garantías laborales.