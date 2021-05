URNE: Aranduroga perdió en su debut ante Regatas

Compartir

Linkedin Print

El primer duelo interprovincial luego de la pausa por pandemia, se disputó en Santa Ana y los locales no pudieron ser certeros ni prolijos para imponerse en su casa. Regatas de Resistencia con aciertos y mejor defensa se impuso 24 a 13 en marco de la segunda fecha.

En el único encuentro en marco de la segunda fecha del Torneo Oficial de la URNE, Regatas de Resistencia cruzó el Paraná para medirse con Aranduroga, en el primer duelo desde los choques por el Regional 2019, y que producto de la pandemia, no había cruces interprovinciales.

La victoria fue de la visita, que supo controlarse y aguantar a los locales, que arrancaron mejor.

Se notaron algunas impresiones, producto de la falta de roce y de timing en ambos planteles, que con mucho oficio y mucha juventud, ofrecieron un partido muy cortado.

Muy parejo el tramite en el primer tiempo, los llevo a un descanso después de estudiarse y cometer errores de manejo y muchos penales. Las “cebrs” comenzó en su casa mandado en el marcador producto de buena definición por parte de los tres cuartos, pero rápidamente Regatas respondió, cerrando el parcial 10 a 8 a favor del equipo de Julián Del Villar.

En el complemento los dueños de casa arrancaron con todo, quebrando marcas desde su campo, la velocidad de sus tres cuartos para marcar al minuto de juego. Parecía que la cancha de inclinaba. Pero los “remeros” recuperaron la pelota y llegaron con intenciones hasta el try de López que los mantenía en partido.

Las “cebras” cometieron muchos errores y penales nuevamente, movieron el tablero, para darle rotación y juego al equipo, que producto del Covid se vio afectado en su plataforma habitual. Y no pudo quebrar la defensa chaqueña, potenciando el crecimiento de la visita que sobre el final del tiempo reglamentario alcanzó una nueva conquista para estirar diferencias y comenzar a definir la suerte del partido. El cierre fue todo de Aranduroga, que con más ímpetu que ideas, no pudo descontar.

Compartir

Linkedin Print