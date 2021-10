URNE: Taraguy bajó a Regatas, y perdieron Aranduroga y San Patricio

Compartir

Linkedin Print

Los «cuervos» pudieron volver a la victoria de visitante venciendo a Regatas en Resistencia por 27-24, tras una gran reacción en el complemento. Las «cebras» cayeron ante el puntero Curne por un claro 48-21 y el «rojinegro» lo tuvo y lo perdió sobre la hora con Sixty (20-23).

En la tarde de sábado se jugaron todos los partidos correspondientes a la octava fecha del torneo Oficial de Unión de Rugby del Nordeste (URNE), que dejó un saldo negativo para los equipos correntinos, ya que uno sólo pudo conseguir la victoria y hubieron dos derrotas.

En un de los encuentros destacados de la octava jornada, en Resistencia Regatas y Taraguy animaron un gran partido, donde el elenco correntino lo terminó dándolo vuelta con una gran reacción, ya que estaba perdiendo por 24 a 3, pero en el segundo tiempo pudo recomponerse para quedarse con una victoria importante por 27 a 24, que lo acerca a lograr la clasificación a las semifinales del certamen.

En tanto que también en la ciudad de Resistencia, Aranduroga no pudo en visita a Curne, y terminó cayendo sin atenuantes por 48 a 21. Con este triunfo, los «canarios» aprovecharon la caída de su clásico rival Regatas para recuperar el liderazgo en soledad del Torneo Oficial. Mientras que las «cebras» se mantiene en el cuarto puesto que lo deja en puestos de semifinales.

Mientras que en el único encuentro que disputó en Corrientes, San Patricio sumó su octava derrota consecutiva al caer en su remodelado estadio ante Sixty de Resistencia por un ajustado 23 a 20. En un encuentro que fue parejo, se terminó definiendo en la última jugada con un penal de Matías Juric, y que tuvo un polémico arbitraje de Sebastián Lugo.

Resultados 8° fecha

-Regatas 24-27 Taraguy

-San Patricio 20-23 Sixty

-Curne 48-21 Aranduroga

Posiciones: 1°) Curne 28 puntos, 2°) Regatas 25, 3°) Taraguy 20, 4°) Aranduroga 16, 5°) Sixty 14 y 6°) San Patricio 3.

Próxima fecha (9°): Taraguy vs Curne, Aranduroga vs San Patricio y Sixty vs Regatas.

Compartir

Linkedin Print