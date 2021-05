URNE: Taraguy se quedó con el primer clásico del año

Compartir

Un nuevo clásico, el primero después de la pandemia y el párate desde marzo del año pasado, Aranduroga y Taraguy se veían las caras en cancha de las “cebras” donde Taraguy sacó diferencias con una sólida defensa y efectividad en el ataque. Se impuso por 26 a 13, para finalizar así la Copa Corrientes en la segunda posición con 5 puntos. San Patricio se consagró campeón.

Buena actuación de los “cuervos” que controlaron al rival con buena defensa, muy buen moul y lines, para generar desde esas plataformas situaciones de puntos. Los anfitriones no pudieron cerrar bien su fecha de aniversario. Taraguy se quedó con el festejo en cancha de sus primos, en el día de su aniversario. Pero fue un día especial para ambos, porque en primer lugar se logró respectar el protocolo y las medidas, no hubo público.

Y además no faltaron los homenajes, en principio se rindió un minuto de silencio antes de jugar el clásico, en memoria de Paco March. Y en el entretiempo, Fracisco García, presidente de Aranduroga hizo entrega a Diego Gómez Coll, presidente de Taraguy, de una placa en homenaje a la trayectoria de Carlos Barbieri.

Por su parte, en Resistencia, Curne supero 33 a 10 a Sixty y se adueñó de la Copa Chaco, que sirvió de puntapié para la competencia oficial de la URNE. Ahora los clubes de Resistencia y Corrientes se preparan para los cruces interprovinciales, desde el sábado venidero. En Intermedia por la Copa Corrientes, la celebraron los cuervos que al vencer 62 a 5 a las “cebras” tuvieron su recompensa.

