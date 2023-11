Urtubey respaldó a Massa: «Al futuro no se lo espera, se lo construye»

El ex gobernador de Salta, que acompañó a Juan Schiaretti, se pronunció a favor del candidato de Unión por la Patria, de cara al balotaje del 19 de noviembre. «No lo hago sólo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Sigo creyendo que donde hay una necesidad, hay un derecho», destacó.

Juan Manuel Urtubey anunció su apoyo político al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, a poco menos de dos semanas del balotaje presidencial.

«Apoyo a Sergio Massa. No lo hago sólo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho», anunció Urtubey, quien gobernó la provincia de Salta entre 2007 y 2019, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X, antes Twitter.

Urtubey, dirigente del llamado peronismo disidente, consideró que «los problemas son demasiado grandes y los argentinos están demasiado mal para que la respuesta sea más mezquindad y más soberbia», por lo que se mostró de acuerdo con la propuesta expresada por Massa de conformar, en caso de llegar a la presidencia, un gobierno de unidad nacional.

«Hace falta un gobierno de Unidad Nacional, en serio, que sea la herramienta transformadora que necesita nuestro pueblo para comenzar a dar vuelta la página del dolor y la desesperanza. El anterior gobierno no lo hizo. El actual tampoco», consideró.

Y agregó: «Ya es hora de mirar hacia adelante, ya es hora de trabajar por la Argentina. Al futuro no se lo espera, se lo construye», sostuvo.

El exgobernador salteño había acompañado la candidatura presidencial de Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), pero luego retiró ese apoyo cuando trascendió un posible acercamiento del mandatario cordobés a Juntos por el Cambio (JxC) antes de las primarias.

Massa competirá el próximo 19 de noviembre en el balotaje presidencial frente a Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza (LLA).