Uruguay despidió al Maestro Tabárez tras 15 años como DT de la selección

A días de la dura derrota ante Bolivia, el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ha decidido que Óscar Washington Tabárez deje de ser el entrenador de su selección. El entrenador de 74 años, quien estaba en el cargo desde marzo de 2006, tendrá que dar un paso al costado a falta de cuatro fechas para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Después de caer por 3-0 en La Paz, el Maestro había dicho que no iba a irse “tirando la toalla”. No obstante, a pocos días de ese golpe, el presidente de la AUF Ignacio Alonso y el resto de los directivos han resuelto que es el mejor camino a seguir para intentar cerrar de la mejor manera el proceso de clasificación a la cita mundialista del próximo año.

El mes pasado ya hubo una reunión en el Complejo Celeste entre los integrantes del Ejecutivo de la AUF y el cuerpo técnico para plantear la preocupación por los malos resultados pero luego se terminó confirmando la continuidad del Maestro Tabárez y su grupo de trabajo. Ante los nuevos tropiezos del equipo, se decidió finalmente cesar al técnico.

Si bien La Celeste actualmente está en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 16 puntos, los mismos que tiene Chile y solamente uno menos que Perú y Colombia, también es cierto que hace cinco partidos que no gana y lleva cuatro derrotas consecutivas. Su último par de victorias fue en septiembre, ante Bolivia (4-2) y Ecuador (1-0) en Montevideo.

Tabárez llevaba más de 15 años al frente del seleccionado charrúa, un ciclo donde se potenciaron muchos jugadores y los resultados fueron positivos: Uruguay terminó en el cuarto lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010 (tercer lugar) y al año siguiente fue campeón de la Copa América. En Brasil 2014 cayó en octavos de final y Rusia 2018 alcanzó los cuartos de final tras clasificar segundo en las Eliminatorias.

Ya había tenido un primer mandato en la selección mayor de Uruguay que empezó en 1988 y culminó dos años más tarde al alcanzar los octavos de final en el Mundial de Italia ‘90. Su registro total es de 221 partidos internacionales oficiales (20 de ellos en Mundiales) en el banco de la Celeste con 104 triunfos, 58 empates y 59 derrotas. En noviembre de 2019, había recibido una distinción de los Record Guiness por su cantidad de encuentros en la misma selección.

En la próxima doble fecha, entre fines de enero y principios de febrero de 2022, Uruguay enfrentará a Paraguay en Asunción y luego será local ante Venezuela. Entre los nombres que podrían reemplazarlo están en la lista Diego Aguirre –tuvo un paso por San Lorenzo (Argentina) y actualmente dirige al Inter de Porto Alegre (Brasil)– y también Fabián Coito, quien fuera parte de las juveniles durante el proceso de Tabárez y hasta este año estuvo dirigiendo al combinado nacional de Honduras.

